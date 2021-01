Pellegrini habla alto y claro sobre William Carvalho, el mercado y los posibles fichajes

El máximo responsable técnico del Betis, Manuel Pellegrini, volvió a referirse con claridad y vehemencia al mercado de fichajes, cuya ventana invernal está abierta y se prolongará hasta el próximo 1 de febrero. El chileno insiste en que no van a venir jugadores, pese a que se da por apalabrado a Sokratis, aunque se produzca alguna salida, que sí está contemplada, no ya para liberar fichas, sino para equilibrar el desfase en el tope salarial.

En concreto, el ex del Manchester City abordó la situación de William Carvalho, de actualidad por el interés del Benfica por repatriarlo, con tiras y aflojas contantes: "Viene reapareciendo de la lesión muscular que lo tiene parado desde hace casi tres semanas. Lo veo comprometido y concentrado en el equipo. No lo veo con intención ni ganas de irse. Muchas veces, los jugadores tratan de presionar para salir, pero no es el caso. Es importante para nosotros y ya veremos cómo será el futuro".

En lo que se refiere a las incorporaciones, zanjó: "Creo que no hay ninguna posibilidad de traer a nadie, como he dicho anteriormente. Ya vimos por qué no es posible... Vamos a ver si llega una oferta por alguno que pueda salir. Si no, los necesitamos a todos y, por mí, el plantel está cerrado". Pero no quiere que la falta de refuerzos o las hipotéticas bajas sirvan de excusa para alcanzar o no los objetivos: "Aquí hay una realidad y hay que asumirla. Hasta dónde nos va a permitir llegar en Copa es otra cosa diferente. Hay que demostrar que, como hasta ahora, podemos pelear con cualquiera y ganar o perder según bajemos o subamos el rendimiento. Es una realidad distinta a lo económico".