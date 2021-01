El solicitado Abram, una opción que el Betis no ha guardado aún en el cajón

"Creo que no hay ninguna posibilidad de traer a nadie, como he dicho anteriormente. Ya vimos por qué no es posible... Vamos a ver si llega una oferta por alguno que pueda salir. Si no, los necesitamos a todos y, por mí, el plantel está cerrado", manifestaba Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, en la rueda de prensa previa al duelo de Copa frente al Sporting en la mañana de este viernes, cerrando así la puerta a la posibilidad de fichajes en el mercado de invierno.

El límite salarial ahoga a un Betis que, además, tiene todas las fichas ocupadas, por lo que en el caso de intentar reforzarse, tiene que dar salidas. No obstante, en pleno mercado, el club está obligado a estar pendiente, trabajando, también, de cara a las posibles incorporaciones para la próxima temporada, un escenario en el que se sitúa Luis Abram.

Al central, de 24 años, zurdo, con pasaporte comunitario e internacional por Perú, se le lleva relacionando desde el pasado verano con el Betis, así como con otros clubes. No obstante, pese a su juventud, después de dar el salto del Sporting Cristal de su país al Vélez Sarsfield, ha demostrado que puede estar preparado para desembarcar en Europa tras sumar 70 encuentros en Argentina.

Por ello, son varios los clubes que se han dirigido al central, que acaba contrato el próximo 30 de junio, lo que le convierte en un objetivo más apetecible ante la falta de 'cash' de los equipos debido a la pandemia del coronavirus. El Betis tiene monitorizado al zaguero desde hace tiempo, un seguimiento que no ha dejado, además de mantener contactos con el futbolista, pero sin formalizar nada.

Que las dos últimas semanas no haya tenido conversaciones con Abram, indican que no vendría ahora. Hay que recordar que termina contrato en junio y los problemas salariales béticos, pero que esta temporada sí se haya dirigido a él deja entrever que esta opción no está descartada a día de hoy para la 21/22.

Esta es la situación Betis-Abram, una coyuntura que, no obstante, comparte con otros clubes. Y es que hay varios conjuntos interesados por el peruano de diferentes ligas europeas. En España, el Valencia está en contacto también y tiene interés en el futbolista, además de seguirle el Celta y clubes de Italia. El Galatasaray, que busca un jugador en esa posición, ha preguntado por su situación.

Abram, por su parte, aguarda tranquilo. Ha rechazado alguna oferta, a la espera de que en los próximos meses su futuro quede resuelto definitivamente, con el Betis expectante.