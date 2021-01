Sporting-Real Betis: 'Tú que eres amigo, bébete otra Copa'

"Quédate conmigo / tú que eres amigo / tú que me conoces / tú que me eres fiel / Quédate conmigo / y bébete otra copa / que quiero contarte / que anoche lloré...". Así comienza el célebre pasodoble que bordó Tino Tovar allá por 2004 con una agrupación cuyo nombre está de actualidad por los estragos del cambio climático y la dichosa Filomena. 'Las estaciones' apenas pudo hacer sombra a Quiñones y su soberbia 'Cárcel vieja', compartiendo con la gran revelación de entonces, 'Los regaera', el rol de alternativa en comparsas, tras el sonado 'cajonazo' de 'Los Inmortales' de Juan Carlos Aragón.

Es curioso que la letra con la que arranca este tercer premio de Carnaval venga a cuento en un duelo de la Copa del Rey por más cosas de las que podría parecer, empezando por la estupenda relación que existe entre Sporting y Betis, que bien podrían haber protagonizado esa escena de complicidad y confesiones en la barra del bar, con infinitos episodios a lo largo de la historia. Desde sospechosos goles en propia puerta para fastidiar al vecino hasta ascensos con alfombra verdiblanca o rojiblanca, según tocase.

Ocurre que, en estos tiempos de lenguaje inclusivo y remilgos para dar ejemplo, hay que tener mucho cuidado con lo que se cuenta o se escribe. De poder, un servidor diría que esta nueva generación de políticos y legisladores se la cogen con papel de fumar en temas tales como las apuestas, el machismo o la xenofobia, cuestiones la mar de importantes, por otra parte. Pero dudo hasta que pueda utilizar esa expresión, que algunos pueden entender como incitadora al tabaquismo y sexista, por lo que bórrenla, por favor, de su memoria. Digamos que está muy bien que los que mandan traten de de proteger a los menores de tanto vicio, aunque los adultos sí que podremos, digo yo, tomarnos una copa con quien queramos en estas frías tardes del crudo invierno.

Gijoneses y heliopolitanos se citan este domingo a la hora del café, que entrará seguramente mejor que un trago de la tradicional sidra asturiana. Desde luego, no es momento de cava, pues no hay nada que celebrar todavía. Ya habrá tiempo para descorchar si la ebullición actual se prolonga. Lo de tirar la competición está descartado en La Palmera, como demostró Pellegrini con sus alineaciones ante UCAM Murcia y Mutilvera. No hay razón para desviarse del camino más directo y rápido hacia un título y la Europa League, sobre todo desde que el formato se cambió y muchos favoritos van quedando por el camino, como el Atlético.

A David Gallego, aunque no lo confiese, puede importarle un poco menos bajarse del tren copero, pues su plantilla es más justita y, encima, ha sufrido los estragos del coronavirus. Dar una grata imagen, no arriesgar a sus mejores hombres (Babin, Borja López, Saúl, Aitor García, Djurdjevic...) y competir al máximo, aunque acabe pasando el Betis, no se antoja un mal guion, pero cualquiera sabe cómo transcurrirá la tarde entre amigos a las puertas de un nuevo confinamiento nacional.

Para Pellegrini, la Copa no podría llegar en mejor momento. Servirá a su plantilla para que los que vuelven de lesión, sanción o cuarentena entren en calor para la Liga, donde el equipo ha empezado a carburar. Será complicado para Guardado o Tello (o Montoya, Joaquín y William Carvalho, que no entraron en la lista) desbancar a un once que, desde el derbi, se recita casi de memoria por méritos propios. Si no hay contingencias indeseadas, casi nadie duda de que el único cambio el próximo miércoles ante el Celta ha de ser el del habilitado Guido Rodríguez (otro de los que se queda en tierra por unas molestias) por el castigado Paul. El resto, habida cuenta, además, de que Bartra, Camarasa y Dani Martín seguirán en el dique seco, deben ser los mismos que ganaron bien al Huesca y empataron (quedándose cortos) en el derbi.

Para este atípico fin de semana, más incógnitas. Tanto en los locales, que recuperan a muchos de los contagiados, como en los visitantes, con lista 'escondida' hasta casi última hora de este sábado. Joel estará bajo palos, mientras que Montoya ni siquiera ha llegado a tiempo de dar descanso a Emerson. Sí lleva más entrenamientos a sus espaldas Álex Moreno, relevo del renqueante Miranda, cuya participación no preocupa para la semana entrante. En el eje, Sidnei tendrá como acompañante a Víctor Ruiz o a Mandi, con más opciones para el catalán por el reparto de cargas de trabajo. Guardado tiene que ser la novedad en el doble pivote para recuperar sensaciones. Posiblemente junto a Paul, que se perderá la cita liguera, pendiente de una nueva oportunidad.

Arriba, la lógica invita a la continuidad en el torneo de la regularidad de un buen Loren, pero el gol de Sanabria en El Alcoraz lo pone en entredicho. El que no vaya a salir tres días después tiene opciones ante el Sporting, pero sería cruel negársela a un Borja Iglesias que necesita minutos y alegrías como el comer. Escoltándolo, por primera vez en mucho tiempo, el 'Ingeniero' tiene donde elegir. Toca reposo para Lainez, Fekir y Aitor Ruibal en principio, ocasión pintiparada para que Juanmi, Tello y Rodri se repartan esas tres plazas en busca de la forma perdida, especialmente por los primeros. Muchas combinaciones para un Pellegrini que volverá a mezclar habituales y reservas, pero con más pinta de titular el cóctel final por las circunstancias. Los octavos de Copa bien merecen el esfuerzo por pesada que sea la digestión.

- ALINEACIONES PROBABLES.-



Sporting: Christian Sánchez; Milovanov, Marc Valiente, Álex Zalaya, Pablo García; Carmona o Trabanco, Arellano, Pablo Pérez o Javi Fuego, Bertín; Cumic y Neftalí.

Real Betis: Joel; Emerson, Sidnei, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul, Guardado; Juanmi, Rodri, Tello; y Borja Iglesias.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco).

Estadio: El Molinón - Enrique Castro 'Quini'

Hora y TV: Domingo 16:00 h (DAZN)