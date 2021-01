El mercado de fichajes de invierno en directo: noticias, cesiones, traspasos...

El Torino despide a Giampaolo

"El Torino FC anuncia que ha despedido a Marco Giampaolo como entrenador del primer equipo. El club agradece a Giampaolo y su equipo la profesionalidad y el compromiso demostrado en estos meses". Con este comunicado, el 'Toro' anunciaba el despido de su técnico, un Marco Giampaolo que sólo ha sumado dos victorias, siete empates y nueve derrotas en la Serie A. ?? | Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l'impegno dimostrati in questi mesi in granata pic.twitter.com/1GynlHVoHX — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 18, 2021 "El Torino FC anuncia que ha despedido a Marco Giampaolo como entrenador del primer equipo. El club agradece a Giampaolo y su equipo la profesionalidad y el compromiso demostrado en estos meses". Con este comunicado, el 'Toro' anunciaba el despido de su técnico, un Marco Giampaolo que sólo ha sumado dos victorias, siete empates y nueve derrotas en la Serie A.





Suárez se desvincula del Girona El Girona anunció este lunes que ha llegado a un acuerdo con el guardameta asturiano José Aurelio Suárez, de 25 años, para rescindir el contrato que les unía hasta el final de la presente temporada.





Dominik Kohr, al Mainz 05 Dominik Kohr deja el Eintracht de Frankfurt para firmar como cedido por el Mainz 05. "Al final de la temporada pasada vimos que Dominik puede jugar al máximo nivel y que tiene un gran potencial. En nuestra plantilla, otros jugadores están actualmente por delante en su posición", asegura el director deportivo del Eintracht, Fredi Bobic, quien espera que el joven futbolista disponga de minutos en un club que pelea por salvarse.







Tavares, del Alavés al Farense El internacional sub 21 del Benfica Tomás Tavares ha sido anunciado hoy por el conjunto portugués del Farense, que esta campaña luchará por la permanencia en la Liga Portugal, tras dejar el Alavés, en el que sólo disputó 62 minutos en la liga española.





Mandzukic-Ibrahimovic, menuda delantera Mario Mandzukic ya es oficial tras pasar el reconocimiento médico en la clínica Madonnina. Firma hasta final de temporada. ?? La 'nueva' dupla del Milan ??@Ibra_official & @MarioMandzukic9



?? @milangraphic pic.twitter.com/xsz4RN6eAZ — AC Milan ???? (@ACMilanGoleador) January 18, 2021 Son veteranos, pero la nueva dupla del Milan da miedo. El fichaje detras pasar el reconocimiento médico en la clínica Madonnina. Firma hasta final de temporada. Javi Navarro, al Cádiz El Albacete le ha 'devuelto' a Javi Navarro, que estaba cedido en el club manchego, después de sumar este año sólo tres partidos en Segunda A. ?? | Acuerdo con Javi Navarro y el Cádiz CF para la resolución del contrato de cesión del jugador catalán.



Desde el Alba le deseamos una pronta recuperación de la lesión que le tiene apartado de los terrenos de juego.



?? | https://t.co/qHp4VbqHAP pic.twitter.com/YIras47EL4 — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) January 18, 2021 El Cádiz tendrá otro final de mercado movido., que estaba cedido en el club manchego, después de sumar este año sólo tres partidos en Segunda A.

Oficial: Llega Aleix García al Eibar Aleix García, ex jugador del Manchester City, se ha comprometido con el Eibar tras rescindir con el Dinamo Bucarest. Sólo ha jugado 8 partidos en el campeonato rumano. ???? Ongi etorri! ??¡Bienvenido! ?? Benvingut!#AleixGarcia pic.twitter.com/gGEDEIXnAX — SD Eibar (@SDEibar) January 18, 2021 El joven centrocampista, se ha comprometido con el Eibar tras rescindir con el Dinamo Bucarest. Sólo ha jugado 8 partidos en el campeonato rumano.





Huntelaar ya estaría en Gelserkirchen

El 'fichaje bomba' de la Bundesliga es un viejo conocido. Pese a que aseguró que se retirará a final de temporada, Huntelaar ya está en Gelserkirchen para firmar con el Schalke 04. Si esta mañana sólo era un rumor, ya parece confirmarse. Según informan en Alemania, se ha desvinculado del Ajax, en el que tenía un papel secundario, para tratar de ayudar a su exequipo a salir del descenso. El 'fichaje bomba' de la Bundesliga es un viejo conocido. Pese a que aseguró que se retirará a final de temporada,ya está en Gelserkirchen para firmar con elSi esta mañana sólo era un rumor, ya parece confirmarse. Según informan en Alemania, se ha desvinculado del Ajax, en el que tenía un papel secundario, para tratar de ayudar a su exequipo a salir del descenso.











Mojica, listo para ser titular

Johan Mojica afirmó este lunes, en su presentación como nuevo jugador del Elche CF, que aceptó la oferta del equipo ilicitano porque es un habitual de la selección colombiana y necesita competir y tener minutos para seguir contando para su país en los próximos compromisos internacionales. El lateral colombianoafirmó este lunes, en su presentación como nuevo jugador del Elche CF, que aceptó la oferta del equipo ilicitano porque es un habitual de la selección colombiana y necesita competir y tener minutos para seguir contando para su país en los próximos compromisos internacionales. Lea la noticia completa.











Salah deja dudas sobre su futuro

Si me preguntas por mi futuro, no lo sé. Te digo que quiero quedarme aquí todo el tiempo que pueda, pero como he dicho otras veces, está en manos del club. Siempre daré el cien por cien hasta el último minuto que esté en este club y quiero ganar tantos trofeos como pueda. Quiero dar el cien por cien a la gente que me muestra amor todo el tiempo". Esas palabras han sembrado las dudas por el futuro de Salah, quien no ha ocultado su deseo de jugar la Liga española.



We can confirm that Phil Neville has today stepped down as head coach of our @Lionesses. — England (@England) January 18, 2021

Danny Drinkwater will go out on loan for the remainder of this season.



Good luck, Danny! ?? — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 18, 2021

? PRESENTACIÓN / @borjagarces9



?? "@Torres es mi ídolo y mi mayor referente. El sábado antes del partido estuve hablando con él y me quedé con sus consejos". #BienvenidoGarcés pic.twitter.com/ZrNpPjwYWF — C. F. Fuenlabrada (@CFuenlabradaSAD) January 18, 2021

Huntelaar: "Schalke 04 have reported themselves at Ajax for me. I played 6.5 years for Ajax, 7 years for Schalke. These are the clubs I feel most close with. Schalke are in trouble right now and they need help." [espn]



This looks pretty clear. Huntelaar looks off to Schalke 04. pic.twitter.com/zLtg5RwQU1 — ?????? ???????? ?? (@TheEuropeanLad) January 14, 2021

#Betis | Novedades en el interés del Bolonia por Sanabria https://t.co/2U2QVXJMnC — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) January 18, 2021

#SevillaFC | La Premier League quiere llevarse en enero a En-Nesyri y ya hay una oferta sobre la mesa https://t.co/A68cjSihrw — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) January 18, 2021

Great night at Sevilla with the 1st place of the group, another clean sheet and 4 goals ???????? ????#ChelseaFC #Blues pic.twitter.com/BvfW5Vxzds — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) December 2, 2020

Firmará un contrato como entrenador de la franquicia propiedad del David Beckham, el Inter de Miami. La última experiencia de Neville ha sido como seleccionador inglés femenino, pero dejará su puesto y se marchará a la MLS.Lo hecho oficial el conjunto inglés.El delantero, cedido por el Atlético, ya ha debutado en la Copa y ha marcado. Llega hasta el final de la temporada.El Schalke 04 perdió ante el Eintracht de Frankfurty es colista en la Bundesliga. Atravesando un mal momento deportivo, se le presenta una opción interesante el mercado invernal. Tal y como recoge Bild, Klaas-Jan Huntelaar (Ajax de Ámsterdam) estaría a regresar a Gelsenkirchen para ayudar a uno de los clubes de su vida. "El Schalke me preguntó y prometí pensar en ello. Es una decisión difícil para mí. He jugado para el Ajax durante mucho tiempo. Ajax y Schalke son los clubes que más valoro. El Schalke está en problemas, es una decisión instintiva. Creo que el Ajax me lo permitiría si decidiera hacerlo", ha afirmado a ESPN.Álvaro Odriozola (25 años) no cuenta para Zidane y el Madrid, según informa Mundo Deportivo, ha puesto precio al carrilero: 20 millones de euros. El internacional paraguayo le habría dado ya el 'sí, quiero' según 'Tuttosport'. ¿La razón? El casi millón de euros por temporada que firmaría por varios años, lo que aseguraría su futuro a medio plazo en un mundo del fútbol al que la pandemia le ha hecho mucho daño. La Premier League ha puesto los ojos en Youssef En-Nesyri y, según aseguran en Inglaterra, ya ha activado la maquinaria para intentar llevárselo en enero. De ese modo, el medio 'The Athletic' afirma con rotundidad que el West Ham está dispuesto a hacerse con sus servicios en la ventana invernal de transferencias, hasta el punto de que ya ha raalizado una oferta a los nervionenses.West Ham, Napoles, Granada y, ahora, el AC Milan. El exjugador del Betis, según la Gazzetta dello Sport, interesa al conjunto italiano, que también ha preguntado por Samuel Umtiti.Adnan Januzaj (25 años) acaba contrato dentro de año y medio, el 30 de junio de 2022, y la Real Sociedad quiere renovarle para ampliar su contrato y, de paso, blindar al crack. El club ya se lo ha hecho saber al jugar, así como a otros tres compañeros: Jon Guridi, Nacho Monreal, y Aihen Muñoz.Según asegura Defensa Central, el delantero francés del Chelsea, de 34 años, ha sido ofrecido al Real Madrid a cambio de 5 millones de euros, pero Zinedine Zidane ha rechazado esa posibilidad. Giroud también ha sido vinculado hace un par de semanas con la Juventus y Pirlo, el técnico de la 'Vecchia Signora', aseguró que encajaría en su equipo.En Inglaterra aseguran que Diego Costa el Arsenal podría ser el destino de Diego Costa, al que se vinculó la semana pasada al Olympique de Marsella. El conjunto inglés ya incorporó a Thomas en el último día del mercado de fichajes del pasado verano.Sergio Ramos sigue sin renovar con el Real Madrid y los rumores sobre los clubs que estarían interesados en él no paran de crecer. Uno de esos rumores apuntaban al PSG como posible destino del central andaluz que acaba contrato con el Real Madrid el próximo mes de junio. Sin embargo, el medio francés Telefoot ha asegurado que el PSG no ha contactado con Sergio Ramos para su posible llegada a París el próximo mes de junio. El PSG se suma al Liverpool en el rechazo a la incorporación de Sergio Ramos el próximo verano.