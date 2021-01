Para Iturralde, "no es mano" de Koundé y es expulsión la entrada a Ocampos

El exárbitro Eduardo Iturralde, comentarista de la Cadena SER, no ha dudado un instante al comentar en 'El Larguero' dos de las tres jugadas polémicas del partido Alavés-Sevilla F.C. disputado ayer que pudieron costarle dos puntos de oro al conjunto de Lopetegui en su lucha por meterse en los puestos que dan derecho a jugar la Champions.



Evitó el empate Bono deteniendo un penalti a Joselu cuando el partido llegaba a la conclusión, un penalti que para Iturralde no se debió pitar porque "no es mano" de Koundé. Además, el excolegiado critica que no se llegue a un acuerdo sobre qué es mano y qué no lo es en la etapa del VAR, mientras que lo importante "lo dejamos pasar": que no entrara el VAR para pedir expulsión en la jugada en la que Ocampos acaba lesionado.



Iturralde lo tiene clarísimo y señala lo que dicta el sentido común: "Ese tipo de manos para mí, como entiendo el fútbol y como entiendo ese tipo de manos, eso no es mano. ¿Qué el balón le pega en la mano? Sí. Pero para mí esa mano no es punible. Es decir, te tiras a disputar un balón y no te haces grande. ¿Dónde quieres poner la mano?".



Además, para Iturralde tan grave es la falta de unificación de criterio a la hora de establecer qué tipo de manos son punibles, como que el VAR no intervenga en la acción en la que Edgar fue amonestado con amarilla por Isidro Díaz de Mera, cuando debió ser expulsado: "Lo que no puede ser es que ahora, en la época del VAR, no nos pongamos de acuerdo con ese tipo de manos y luego dejemos pasar lo más importante: la entrada a Ocampos, que ha quedado lesionado. Si en esa acción no entra el VAR, ¿entonces para qué está? Es que eso no es subjetivo, eso es objetivo. ("Ha sido terrible", puntualizaba Manu Carreño, el director del programa 'El Larguero').



Edgar entra con la planta del pie a Ocampos, que se lleva un plantillazo al despejar con potencia un balón dividido. El riesgo de lesionar al argentino es evidente e Iturralde lo advierte: "No nos olvidemos de una cosa. Entre comillas este circo lo sustentan los futbolistas, que son lo único importante de todo esto. Si no cuidamos la integridad física de los futbolistas, no cuidamos nada".



Hubo una tercera jugada polémica que tuvo lugar antes del polémico penalti, un gol en propia puerta de Ximo Navarro tras un remate de cabeza de En-Nesyri en el que, según el colegiado, el delantero del Sevilla se había ayudado con el brazo. Para Lopetegui, sin embargo, que se acercó a ver la jugada a la pantalla del VAR mientras la consultaba Isidro Díaz de Mera, el balón impactó en el hombro de En-Nesyri y no en la mano, por lo que considera que el tanto no debió ser anulado.







