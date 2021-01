Lopetegui y las ofertas por En-Nesyri: "Está en el lugar ideal para crecer"

Satisfecho, como no podía ser de otro modo, se mostraba Julen Lopetegui tras la contundente victoria ante el Cádiz de un Sevilla FC que al fin le regaló una tarde plácida a los suyos. Pero fil a su forma de ser, tampoco se mostró eufórico el técnico vasco, comedido como siempre al analizar el encuentro.

"No sé si ha sido el mejor partido o no de la temporada. Creo que hemos hecho un buen partido ante un rival que es diferente al resto y destaco sobre todo la concentración y el compromiso sin balón, para mí la clave ha estado ahí. Luego hemos marcado tres goles y hemos podido hacer alguno más. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, como lo son todos en LaLiga, pero estoy satisfecho por la actitud y el trabajo del equipo. La valoración es positiva por los tres puntos, que siempre son importantes", comenzaba destacando el de Asteasu, cuestionado lógicamente por el partidazo de En-Nesyri, si bien no quiso regalarle demasiado los oídos al marroquí y sí ensalzar la respuesta del bloque.

"Estamos contentos de que el equipo haya ganado y de que los goles los marque un jugador del Sevilla. En este caso Youssef ha estado muy acertado y es para estar muy contentos por él y sobre todo por el equipo. ¿Si lo pone en un escaparate? Nadie está en ningún escaparate, eso son cosas vuestras. El día que deje de trabajar y de correr como lo

hace, seguramente tendrá menos suerte; lo importante es el colectivo. ¿Sus palabras? Yo no respondo a cosas que no son reales. Youssef ha hecho un gran partido, es joven, puede crecer y está en el lugar ideal para hacerlo", afirmó sobre su goleador, sin querer mirar una tabla en la que su equipo ya ha superado al Villarreal pese a tener un partido menos: "Es no me dice nada, es muy temprano para hacer cuentas. Las cuentas cambian en dos días y las únicas que valen se hacen a final de temporada".

Los cinco sentidos de Lopetegui, por tanto, están puestos ya en la Copa del Rey: "Hay que centrarse y ahora tenemos un partido durísimo y precioso ante el Valencia. Tenemos que prepararnos bien porque nos van a exigir sin ninguna duda. Vamos con la sana intención de eliminar a un gran equipo que tiene grandes futbolistas. Va a ser complicado pero también bonito y tenemos mucha ilusión".