El Papu por el Mudo

Desde luego, resulta curioso que se critique tanto a Franco Vázquez, pese a lo mucho que le ha dado al Sevilla FC, y que se loe cual ídolo a Alejandro Gómez, cuando ni siquiera ha puesto un pie aún en la capital hispalense. Pero el segundo no va a llegar por el primero por contentar a la afición nervionense, porque en ese caso Julen Lopetegui no estaría hoy sentado en el banquillo de Sánchez-Pizjuán, sino porque el equipo lo necesita.



Lo del Papu por el Mudo es una cuestión de idea de juego, de sistema, de necesidad. El ex del Palermo no es ni interior, ni extremo ni punta, por lo que el técnico vasco siempre ha tenido problemas para meterlo en su 4-3-3, y tampoco puede aportar lo que le falta a este Sevilla 20/21: vértigo a partir de los tres cuartos. Una o varias marchas más de las que le suelen meter los interiores, generalmente Jordán y Rakitic.



Lo de enfrentarlos tiene que ver con que uno le va a dejar su taquilla al otro (si no ahora, cuando desea el Sevilla, sin plazas libres además para la Champions, en verano), porque realmente son muy distintos. El Mudo es más de bajarla, esconderla, asociarse, sacar faltas y de moverse cerca del área rival, donde casi nunca le ha puesto Lopetegui. El Papu es una suerte de contector, pues corre entre el centro del campo, adonde baja a recibir, y la delantera, a la que asiste con pases a la espalda de la defensa o a balón parado. También tiene buen golpeo, sin ninguda duda, y manejo con ambos pies. Pero es mucho más eléctrico, un acelerador de jugadas por sus controles orientados, por darla al primer toque o por sus cambios de ritmo.



Quedan claras las diferencias entre los dos, y los excelentes guarismos del Papu, en este gráfico de @ProFootballDB:





49 - Jugadores con más asistencias en las cinco grandes ligas de Europa desde el comienzo de la 16/17:



66 - Kevin De Bruyne ????

65 - Thomas Müller ????

57 - Lionel Messi ????

49 - ALEJANDRO GÓMEZ ????

44 - Ángel Di María ????



Papu. pic.twitter.com/6a04gI4oM5 — OptaJose (@OptaJose) January 25, 2021

El posible fichaje invernal del Sevilla FC esde las cinco grandes ligas de Europa desde la 16/17, tal y como recoge @OptaJose, y es precisamente lo que necesita un Sevilla prácticamentePor dentro produce poco.Dado que el Papu también puede actuar por fuera y que Lopetegui ha puesto ahí en no pocas ocasiones al propio Mudo o a Ólvier, se le puede medir igualmente con(de Idrissi apenas hay datos), quedando patente que el aún centrocampista del Atalantacerca de los dominios del portero rival ('Deliveries into de box'), tal y como recogen los gráficos de @ViziFootball. Así las cosas, el cambio Papu por Mudo resulta totalmente lógico, aunque no porque Franco Vázquez nunca le haya entrado por el ojo a la afición. Es, estando Lopetegui en el banquillo.