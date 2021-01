Junior, sin sitio en el Barça, con sustituto en cartera y el Betis por medio

Junior Firpo parecía abocado a dejar el Barça casi desde que llegó. Valverde le dio poca bola, sólo Setién contó con él y la caída del cántabro le dejó con pocas opciones de jugar. Tanto que el club blaugrana lo ofreció en muchas operaciones en el pasado mercado estival, sin que cuajara nada, en parte debido a la alta valoración que el equipo que entonces comandaba Bartomeu hacía del jugador malagueño.

Su situación no ha mejorado con Koeman, que apenas le ha dado 147 minutos en Liga y casi 200 en Champions, y a comienzos de temporada prefirió poner a banda cambiada a Dest ante que al ex del Betis. Parecía cantada su salida del Barça cuando surgieron en este mes de enero las opciones del West Ham y el Milan. El equipo italiano, según medios transalpinos, llegó a ofrecer una cesión hasta junio y una opción de compra de 15 millones, y aunque el Barça pedía en un principio 20, la negociación no llegó más allá debido a la negativa del jugador a dejar la Ciudad Condal por motivos personales.

Y, según señala Sport, también a que Koeman, pese a contar poco con él, se negaba a que le debilitaran más la plantilla ahora que ha llegado la Copa del Rey, ha tenido que jugar la Supercopa y viene la Champions. Y no va a llegar ninguno de los refuerzos prometidos.

Pero su futuro está marcado. Según informó anoche el programa 'Onze' de Esport3, la secretaría técnica del Barça ha sondeado el fichaje de José Luis Gayà para reforzar el lateral zurdo y el Valencia le habría pedido 15 millones fijos más variables. Eso cerraría definitivamente la puerta un Junior, al que le quedarían tres años de contrato.

El futbolista fue traspasado por el Betis en el verano de 2019 por 18 millones fijos y 12 variables, y según se supo ayer, el Barça aún debe 9 millones de su traspaso. Estos se unirán este verano a los 9 que tendrá que pagar para llevarse a Emerson. Y con Juan Miranda cedido sin opción de compra de por medio y un porcentaje de una futura venta del propio Junior... ambos clubes tendrán mucho que hablar