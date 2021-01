Gonzalo Castro desvela que tuvo ofertas de Betis, Sevilla y Valencia

Gonzalo Castro quedará libre, si no renueva, el próximo 30 de junio.

Gonzalo Castro quedará libre, si no renueva, el próximo 30 de junio. VfB Stuttgart

Gonzalo Castro Montilla tiene nombre español, pero nunca ha jugado en LaLiga y sus internacionalidades son con Alemania, en cuyo campeonato lleva jugando toda la vida. Principalmente, en el Bayer Leverkusen, aunque últimamente con un VfB Sttutgart con el que acaba contrato el próximo 30 de junio.

La cosa es que, a sus 33 años, el centrocampista ya no está para muchos cambios. Su tren ya pasó, por lo que, según dice, se va a quedar con las ganas de jugar en España. "Me hubiera encantado jugar en España unos años. Cuando se dio, no era el momento adecuado", recoge mannheim24.de.

Entonces, "había una gran crisis mundial", un compañero y amigo suyo se vino a jugar a España, "su club no le pagaba y tuvo que acabar en los tribunales". "Estás acostumbrado a un estándar diferente al de Alemania. Por eso me quedé aquí", explica Castro.

El periodista le recuerda las ofertas de "Valencia, Betis y Sevilla". "Eran equipos muy atractivos. El problema era que no podían afrontar el traspaso y los años de salario", recuerda el jugador, quien cumplirá el próximo fin de semana frente al Mainz 05 su partido 400 en la Bundesliga.