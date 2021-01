Lopetegui: "Nos hemos ganado el derecho a jugar otra 'final'"

El técnico del Sevilla F.C., Julen Lopetegui, se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores y con la posibilidad de "jugar otra 'final'" en la Copa del Rey, ya que el triunfo sobre el Valencia da a los nervionenses derecho a estar en el bombo del sorteo de cuartos de final. "El objetivo era conseguir ganarnos el derecho a jugar otra 'final'. Los chicos han trabajado fantásticamente, y nos hemos ganado el derecho a jugar otro partido que nos ilusiona. En la segunda nos faltó más de control, pero en general hemos hecho un buen partido", apuntó.





Lesión de Jesús Navas

"Jesús es un jugador muy importante para nosotros, pero vamos a cruzar los dedos porque no sea algo importante. Le esperamos con los brazos abiertos. Vamos a esperar, está en un estado de forma fantástico y ojalá que se recupere rápido".





Segundo gol tras 37 pases

"La jugada ha sido bonita, muchas veces lo hacemos pero el que termine en gol no es sencillo. Los goles todos son bonitos. En este caso sí que el equipo ha hecho un buen trabajo colectivo, que es el objetivo siempre. Siempre hemos tratado de buscar la portería contraria, de llevar la iniciativa, defender alto, a veces lo conseguimos y a veces no. El equipo siempre trata de hacer las cosas de manera parecida con los matices que conlleva el rival. No es fácil ver una jugada como la del segundo gol, al final todo lo que inicias lo haces pensando en un buen final, y ha sido una acción bonita".





Papu Gómez

"A Papu no lo he visto, estábamos centrados en lo realmente importante, que era el partido de octavos de final. Lo primero, darle la bienvenida (Papu), pero está ante el mayor reto de su carrera, que es jugar en el Sevilla. Es un equipo que está funcionando y él viene a ayudarnos, a mejorar la competencia interna para mejorar el rendimiento externo. Es lo que te diría de cualquier otro jugador".





Eibar, próximo rival liguero

"Si hay un campo difícil de conquistar es Ipurua, no por el campo sino por el rival que tenemos enfrente, que es muy bueno y con un entrenador ideal para sus intereses. Aquí el único rival a batir es el siguiente que te toca, nos hemos ganado sólo el derecho a jugar otra 'final', porque el formato de Copa es así. Lo que pasó el año pasado pasó pero nunca porque se confían. Es un partido nuevo, aquí también nos ganaron en la primera vuelta. Va a ser un partido muy complicado, como es para todos los que quieren conseguir algo allí. Va a ser una conquista durísima y nos tenemos que preparar bien. Eibar va a ser un partido durísimo, es un equipo que tiene la presión por bandera, lo hace muy bien, y nos va a obligar a hacer un partido extraordinario".