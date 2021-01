'Mamba Mentality' y el calor de su 'Pandilla', el refugio de Borja en "momentos muy duros" en el Betis

El delantero del Real Betis Borja Iglesias vio la luz en medio de la niebla. Salió del banquillo para decantar la balanza ante la Real Sociedad. Para irrumpir cuando menos se esperaba de él. Para lanzar dos gritos de desahogo. Para encontrar un liberador doblete en el mejor momento. Para poner fin a su sequía -de goles y del protagonismo que exigía la fuerte apuesta que el club hizo por él- y clasificar al equipo para los cuartos de final de la Copa del Rey.



El 'Panda' ha pasado momentos muy complicados. Era evidente que su problema es más una crisis mental que falta de calidad o de trabajo. El jugador del Betis admite que lo ha pasado muy mal, pero siempre confió en tener una noche como la de este martes. "Tenía muchas ganas de algo así, esta tarde lo pensaba y decía, por qué no va a ser hoy", explicaba ya en frío en 'El Transistor' de Onda Cero.



Borja Iglesias explicó que marcar el primer gol (2-1) fue como "quitarse un peso de encima" y que la sensación en el segundo (3-1) fue ya la explosión de "alegría". "No me acordaba de la sensación de marcar un doblete en la Copa. Ha sido muy especial", agregaba en 'El Larguero' de la Cadena Ser, antes de explicar a qué se refería con la publicación que compartió en sus redes sociales con el mensaje de 'Mamba Mentality', coincidiendo con el primer aniversario del trágico fallecimiento de la estrella de la NBA.



"Kobe es una inspiración, un ejemplo de motivación, si esto puede ser una especie de homenaje... Para todo deportista Kobe Bryant es alguien al que admirar y del que aprender. Ese afán de determinación y de querer mejorar... he aprendido mucho de él, más ahora que no me van las cosas bien". "Creo que esto es un chute de confianza. No he llegado a dudar de mí mismo pero me molestaba que en algún momento rondase la idea", confesaba el héroe del pase del Betis a los cuartos de final de la Copa.





En su ronda por las principales emisoras de radio nacionales, además de un restablecido orgullo, Borja Iglesias demostró sual querer compartir su mejor momento en el último año y medio con los pilares en los que se ha sostenido en estos meses de oscuridad anímica. En suse acordó de su: "que siempre está ahí, en las buenas y las malas"."Me he acordado de, que es la que me aguanta en esos momentos en los que me enfado y de, que sé que lo pasa mal", explicó. Y, por supuesto, no podía dejar atrás a un vestuario que siempre le ha apoyado y arropado:. Ha habido momentos muy duros".