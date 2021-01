Cambio de planes en el mercado invernal del Betis Deportivo.

El Betis, a falta de oficialidad, ha cerrado el traspaso de Sanabria al Torino, único movimiento, a priori, del conjunto verdiblanco en este mercado invernal. Todo lo contrario a su filial, en el que se esperan varias novedades, produciéndose un cambio en las últimas horas.

Así, si hace unos días se hacía público el interés en Unai Rementería (Arenas Club), finalmente, el centrocampista vasco no recalará en el Betis Deportivo. El zurdo, a sus 21 años, ha apostado por una oferta de un equipo de superior categoría (Segunda), descartando su llegada a Heliópolis.

Rementería, con una cláusula de 30.000 euros que el Betis contemplaba abonar, ha realizado una gran primera vuelta de campeonato, lo que ha provocado que le lluevan las ofertas. El interés verdiblanco era fuerte y el jugador lo ha valorado pero, finalmente, se ha decantado por subir un escalón y jugar en la Categoría de Plata.

Descartado el todavía jugador del Arenas Club, quien sí vendrá será Isra Cano. El mediapunta del Linares, de 20 años, tiene que convertirse en las próximas horas en nuevo jugador del Betis Deportivo, según fuentes de la negociación consultadas por Estadio Deportivo.

No será el único movimiento del filial bético en este mercado invernal, ya que además del capítulo de entradas, tendrá que haber novedades obligatoriamente en el de salidas. Con todas las fichas ocupadas en este momento, el fichaje de Isra Cano obliga a dar, al menos, una baja.

Se está pendiente de la posibilidad de que pueda promocionar algún canterano más, aunque esta decisión se puede dilatar hasta el último día del cierre del mercado. En este sentido, según avanza 'Mundo Deportivo', Yassin Fekir, hermano de Nabil, y que no es sub 23, por lo que no podría alternar con el filial, sería la primera opción, con Luis Martínez en la recámara por si saliera un central. Muchos focos están puestos en Sidnei, pero no se han producido novedades a este respecto en la situación del brasileño en las últimas semanas.