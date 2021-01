Lainez confirma su positivo por coronavirus

El mexicano Diego Lainez sacó de dudas en la noche de este jueves al confirmar, vía redes sociales, que él era el positivo por coronavirus que había en la plantilla del Real Betis, tal y como se venía barruntando desde la mañana.

"Hola amigos, quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes. Abrazo a todos", escribió el verdiblanco en Instagram pasadas las once de la noche.

Desde el club, no obstante, informan de que al ser un positivo no concluyente, los resultados de la PCR ofrecerán más luz en el transcurso de la mañana de este viernes.