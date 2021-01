El Sevilla de Lopetegui tiene las defensas bajas

El mediático fichaje del Papu Gómez solucionará muchas carencias que venía mostrando el Sevilla FC esta temporada, sobre todo en lo que se refiere a creación de juego, ya que el argentino aportará polivalencia de la medular hacia adelante, desparpajo para romper en ese corsé táctico que tanto suele apretar al equipo nervionense e inspiración en el último tercio del campo para ser menos previsible. Sin embargo, justo cuando el club pone remedios para solucionar el principal punto de mejora que tenía la plantilla de Julen Lopetegui de cara a la segunda parte de la temporada, ahora los problemas se concentran en la defensa.

La retaguardia del Sevilla FC viene dando que hablar desde el cierre del pasado mercado estival de fichajes. Hasta ahora, el debate ha tenido que ser con la boca pequeña, ya que el altísimo nivel de los titulares eclipsaba las dudas que suscita la lista de aspirantes. Era cuestión de tiempo que se hablase de que la sideral distancia que existe entre Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos y Marcos Acuña con el resto de zagueros del plantel blanquirrojo. Esta distancia no la niega ni el propio Lopetegui. Tanto en LaLiga como en la Champions, los cuatro defensores son indiscutibles en condiciones normales, por lo que el único resquicio para la rotación es la Copa del Rey. Sin embargo, la decepción del curso pasado tras ser eliminado por el Mirandés y el traicionero formato a un único partido hace que el técnico del Sevilla FC no se fíe en absoluto y no se atreva a refrescar más a su teórico once tipo.

En las tres rondas superadas, Lopetegui alternó a un titular con un suplente en el centro de la zaga y en los costados dio minutos a Aleix Vidal y a Karim Rekik, que apenas cuenta como central y que ha encontrado en la ausencia por lesión de Escudero una oportunidad para sumar minutos como lateral izquierdo. No obstante, en cuanto subió la dificultad con la llegada del Valencia en octavos de final, el de Asteasu volvió a forzar a Navas y Acuña a pesar de sus evidentes síntomas de fatiga muscular por la excesiva carga del último mes y medio.

El palaciego llevaba semanas caminando sobre el alambre de una lesión. Y tanto fue el cántaro a la fuente... que se acabó rompiendo, empañando así la alegría por el contundente 3-0 logrado contra el Valencia. Feliz por el triunfo y por el brillante nivel de juego del equipo en la plácida eliminatoria de octavos de final, Lopetegui tuvo que lamentar en rueda de prensa la lesión del capitán del Sevilla FC, que se une a la baja de Diego Carlos tras dar positivo por coronavirus. Se queda sin dos de sus pilares en un tramo muy relevante, con los cuartos de la Copa del Rey y partidos importantes de Liga.



"Cruzamos los dedos para que no sea una lesión grave", suplicó el preparador sevillista, quien reconoció que "Jesús es un jugador muy importante" para el equipo y que aunque desconocen el alcance de la lesión hasta que baje la inflamación y pueda ser sometido a pruebas más exhaustivas, intuye que le va a perder para un buen puñado de encuentros y confía en que no sean demasiado, porque "el equipo le espera con los abrazos abiertos".

El lateral derecho internacional, que según resaltó Lopetegui "está en un momento fantástico y es determinante" para el equipo por la profundidad que aporta, tuvo que retirarse del terreno a los 66 minutos de juego del encuentro contra el Valencia. Poco antes se frenó en seco en una carrera al notar un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho en una de sus insistentes incursiones hacia el área rival.

Sin Diego Carlos, queda descartada esa opción que tanto le gusta al exseleccionador de reubicar a un Koundé superlativo que no para de crecer y que sirve para todo. Sergi Gómez lleva varios partidos a un nivel aceptable, pese a que se encuentra varios escalones por debajo del rendimiento del brasileño, y ahora le llega el turno a Aleix Vidal otro jugador infrautilizado y que se quedó en verano como un 'parche' ante lo difícil que es tener un sustituto para un jugador como Navas, que rara vez necesita descanso.

El central catalán era un firma candidato a salir del Sevilla FC. Fue la última opción para Lopetegui el curso pasado, evidentemente por detrás de Koundé y Diego Carlos; pero también de Daniel Carriço hasta que se fue a China en enero. No obstante, cuando el portugués se marchó, fue el mediocentro Nemanja Gudelj el que actuaba como primera alternativa para el eje de la zaga. Luego llegó Rekik en verano; pero el que está jugando es Sergi Gómez. Así será la opinión que tiene el vasco del resto de centrales.

Al menos, Sergio Escudero y Pablo Pérez están de vuelta para ayudar a que a Acuña no le pase lo mismo que a Navas. Y toca rezar por Koundé. El Sevilla FC tiene las defensas bajas y no puede permitirse un resfriado en esta decisiva época del calendario.