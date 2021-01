El canterano del Betis Adrián San Miguel y el Liverpool buscan una salida en este mercado de enero

Virgil van Dijk se lesionó de larga duración en octubre y desde entonces, Jürgen Klopp se rompe la cabeza para armar la defensa del Liverpool, tirando incluso de centrocampistas reconvertidos como Henderson y Fabinho. El técnico red ya ha dejado claro que no espera fichajes, aunque la afición reclama a gritos un central. Para ello, el club tendría que dejar sin ficha a Van Dijk o mantener en plantilla al Mejor Jugador de Europa en 2019 con la esperanza de que se recupere a tiempo para los partidos del final de curso; en cuyo caso el que tendría todas las papeletas para no ser inscrito es el canterano del Real Betis Adrián San Miguel.

Las recientes malas actuaciones de Adrián con el Liverpool tras la lesión de Alisson Becker y las críticas que recibió el internacional español han hecho que Kelleher, meta del filial, se afianzase con el puesto de portero suplente e incluso fue titular los dos últimos partidos de Champions en la fase de grupos. Klopp tiene hasta el 6 de febrero para tomar una decisión y entregar la lista definitiva a la Federación Inglesa (FA) y el sevillano podría no esperar a esa fecha.

Según apuntan diversos medios, el Liverpool y el ex del Betis están de acuerdo en estudiar ofertas que se presenten para salir en este mercado invernal que va tocando a su fin. El sevillano, de 34 años, quedará libre en junio y se antoja improbable que las partes quieran ejercer la opción de prorrogar una temporada más su contrato, por lo que los ingleses no pondrían muchas exigencias a negociar su salida ahora.

A sólo unos días del cierre de mercado, las buenas actuaciones recientes de Joel Robles y la confianza mostrada públicamente por Manuel Pellegrini, tanto para el getafense de titular como hacia el canterano Dani Rebollo como suplente, han aplacado el debate suscitado acerca de si el Betis debía fichar a un portero en enero ante las reiteradas lesiones musculares de Claudio Bravo (ya suma cuatro este curso) y la baja de larga duración de Dani Martín (operado de una gravísima lesión de rodilla).

Como informó ESTADIO, sobre la mesa de Antonio Cordón estuvieron nombres de porteros como Miguel Ángel Moyà (Real Sociedad), Oier Oiarzabal (RCD Espanyol) o Antonio Valera (Huesca), sin que el director deportivo se animase a mover ficha de manera concreta. Cabe resaltar, por lo tanto, que el Betis tampoco se moverá por Adrián, a pesar de que por ambas partes han realizado en el pasado varios amagos de activar la operación de regreso a casa del internacional español. De hecho, en la última, el meta se quedó esperando una llamada de López Catalán que nunca recibió.

"Mi nombre siempre está relacionado con el Betis"

"La historia de mi carrera deportiva es una historia bonita, al final escribiremos una biografía cuando me retire. Llegar no es fácil y mantenerse mucho menos. Llegué al Betis, nos clasificamos para la Europa league, por circunstancias acabé llegando al West Ham, me llamó incluso Julen (Lopetegui) para la selección española... Tras siete años acababa contrato, estaba libre y decidí no quedarme", relataba el pasado verano Adrián San Miguel en una entrevista a COPE Sevilla.

Con la carta de libertad, el de 2019 fue un verano de película. Con su posible regreso al Betis siempre en el ambiente, Klopp decidió ficharle para todo un campeón de Europa y vivió un sueño inesperado: "El nombre de Adrián siempre ha estado ahí relacionado con el Betis. Tuve un par de conversaciones con José Miguel (López Catalán), pero estaban pendientes del nuevo míster (la llegada de Rubí se dilató más de lo previsto). Tuve algunas propuestas, pero esperaba recibir alguna oferta más contundentes. Así, a finales de julio me llegó el gordo disfrazado de rojo cuando estaba acabando mis entrenamientos en el campo del Pilas".

Aunque ahora no le vayan bien las cosas en Anfield, fue llegar y besar el santo. En una semana de ensueño, debutó con el Liverpool en la Premier League por la lesión de Alisson con triunfo y dio en los penaltis la final de la Supercopa de Europa al Liverpool ante el Chelsea: "Entrené tres días con el equipo porque llegué a principios de agosto. Me tocó debutar y fue muy bonito. Por una desgracia de un compañero, pero la vida de los porteros es así. Y luego llegó la final de la Supercopa y aquello fue impresionante". Luego caería la primera liga que el club Red celebraba en 30 años, antes de que su situación diese un vuelco tan radical, que le ha obligado a buscar equipo.