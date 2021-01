El genio de la lámpara

No sé si será porque un conocido mío no deja de repetir que Bono se parece a Aladdín, el de la película, y que mi subconsciente me ha traicionado con ello a la hora de encontrarle un titular a esta columna de opinión. A Monchi, la verdad, le encuentro poco parecido con Will Smith, y es que no me imagino al de San Fernando pintado de azul€ y menos con una coleta en todo lo alto de la cabeza.

Y la coleta, quizá, es lo único que pueda envidiarle el director deportivo del Sevilla FC al citado genio de la película de Disney. Pues Monchi no necesita lámpara, ni siquiera tres deseos, para conseguir prácticamente todo lo que desea con su Sevilla FC. Europa Leagues ya cuenta seis y el sueño de luchar por LaLiga se antoja cada vez menos sueño, por complicado que sepan todos en Nervión que es.

El Rey Midas lo han apodado muchos, y no les falta razón: convierte en oro prácticamente todo lo que toca. No hay dos sin tres. Y si en verano ya rechazó una oferta de 25 millones por Koundé, este invierno hizo lo propio por una de algo más de 30 por En-Nesyri. Veinte le costó hace justo un año, cuando muchos sevillistas se llevaron las manos a la cabeza.

Eran otros tiempos, aún no había llegado la pandemia y los 20 de entonces no eran los 30 de ahora, que con la burbuja del fútbol pinchada por el coronavirus cuesta aún más soltarlos, los millones. Y ahí está Monchi, rechazándolos.

Pero como venía diciendo, no hay dos sin tres. Oferta, que yo sepa, no ha llegado aún. Pero si sigue a este ritmo llegarဠ¿Cuánto cuesta Bono ahora? 15 millones de euros es su valor de mercado actual (según Transfermarkt). Justo el triple de lo que costó, algo más. Pues el Sevilla FC pagó el pasado verano un fijo de cuatro kilos y otro en variables.

Trece porterías a cero en 25 partidos oficiales disputados este curso. Es el segundo portero de LaLiga que menos goles encaja por partido (0'8, frente a los 0'5 de Oblak). Un total de 25 'clean sheet' en 43 partidos como sevillista desde que llegó€ En fin, unos números de portero caro que nada tienen que ver con las dudas de sus primeras actuaciones como sevillista. Presente y futuro negocio. Un movimiento en el que Monchi, que de porterías entiende, creyó desde el principio. Como con un jovencísimo Koundé o como con los 20 kilos de En-Nesyri. El genio de la lámpara€