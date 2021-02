Betis B: Isra Cano, Juan Serrano y Chema Núñez para soñar con la fase de ascenso

Ha habido mucho más movimiento en el filial que en el primer equipo del Real Betis en estas últimas horas de la ventana invernal de transferencias. El equipo que adiestra Manel Ruano marcha viento en popa en el Subgrupo 4B de la Categoría de Bronce, donde ostenta la segunda plaza y ha presentado seriamente su candidatura a la fase de ascenso a Segunda, una meta ya clara para los 'cachorros' verdiblancos. Hace bien, con todo, su entrenador en no desviar la atención, porque "los objetivos a largo plazo" pueden desconcentrar a los suyos, pero, como ocurriera hace un año, la dirección de cantera que encabeza Miguel Calzado se ha movido muy bien para potenciar la plantilla.



En este sentido, ha completado un 'hat-trick' como el de enero de 2020, cuando llegó bagaje y calidad (edad aparte) para compensar la promoción de Ismael (cedido entonces al Alavés y hoy en el Atlético de Madrid B). Así, se marcharon Iván Navarro, Xiker, Fernando y el retornado Tellado, aterrizando los indiscutibles Luis Martínez (central que ha estado muy cerca de subir para cubrir la hipotética salida de Mandi o Sidnei) y David Ramos (mediocentro, lateral e interior), así como un Zakaria que no llegó a estrenarse por problemas burocráticos. También se reintegraría en la disciplina del segundo equipo el zaguero Simón.



El resultado, tras la suspensión de la competición por el coronavirus y el 'play off' exprés que se inventó la RFEF, fue el brillante ascenso del Betis Deportivo, en el que tuvieron un rol protagonista los refuerzos invernales. Y ése es el guion que ha conseguido calcar este curso el filial heliopolitano, que 'pierde' a Yassin Fekir, quien heredará el '19' de Sanabria con los grandes para acompañar a su hermano en la elite, amén de haber rescindido los contratos de Jime e Irizo, este último tras una década en la cantera y a punto de enrolarse en el Linares.



En sus lugares han llegado al filial tres hombres para la parcela ancha, todos de marcado carácter ofensivo. Se trata del extremo Isra Cano (20), procedente precisamente del club linarense, y que se ha comprometido por dos temporadas y media. El siguiente ha sido Juan Serrano, otro versátil atacante de la misma edad y que se ha desvinculado del Algeciras. Y, para completar la media punta (se mueve, como sus nuevos compañeros, con fluidez en las tres posiciones), se ha cerrado el fichaje de Chema Núñez (23), que logró desvincularse del Albacete. El cigarrero, con contrato hasta 2022, llega cedido con opción de compra. Aunque tiene experiencia en la División de Plata, ya escaló en otro filial (el del Almería), por lo que el ex del Coria aportará gol, clase y experiencia.