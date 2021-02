CD Muíños, la 'sucursal' del Betis en Galicia

La pasión por el Betis no entiende de fronteras. Pero no sólo hay aficionados y peñas que siguen al conjunto verdiblanco por todo el mundo, sino que incluso hay otros equipos que se enorgullecen de tener sus raíces en el propio club de Heliópolis. Es el caso del Betis Iliturgitano, de Andújar, o el CD Betis Club de Fútbol, del barrio de las Delicias de Valladolid. Pero no hace falta lucir el nombre de la entidad de La Palmera para sentirse identificado con ella, como sucede con el CD Muíños.

Los lazos de este modesto equipo gallego con el Betis nacen en los años cincuenta, a través de Benito Villamarín, orensano de nacimiento y compañero de estudios como farmacéutico de Luis de Castro, natural de Muíños, según desvela en un interesante reportaje La Región. En él se cuenta que el ex presidente verdiblanco llevó a su equipo a jugar un amistoso a O Couto, tras un partido de Liga ante el Celta, con el fin de ayudar económicamente al CD Ourense. Y algo similar espera que ocurra el CD Muíños con motivo de la próxima visita del Betis a Balaídos en la última jornada de Liga, a finales de mayo.

El gran nexo de unión, en cualquier caso, llega a través del ex jugador bético Paqui, que militó en el conjunto heliopolitano entre 1956 y 1960. Este madrileño, fallecido en 2013, le regaló unas camisetas del Betis a los amigos que tenía en la zona y que visitaba habitualmente, con quienes incluso jugaba en equipos que por entonces no eran federados. "Desde ese momento y para siempre quedó identificado el color verde y blanco con el Muíños, que el año pasado celebró los 40 años de su fundación", afirma al respecto Lino Perdiz, ex jugador, directivo e historiador del club.

Para conmemorar esta efeméride, el modesto club orensano se ha puesto en contacto con el equipo de veteranos del Betis para intentar que sean ellos quienes jueguen en su campo con motivo de la visita del primer equipo al Celta en el mes de mayo, en lo que esperan que sea una fiesta del beticismo en Galicia.