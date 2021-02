Guido Rodríguez se apunta para la Copa y el Barcelona

Ya advirtió Manuel Pellegrini que, de haber sido indispensable, Guido Rodríguez podría haber forzado en el doble duelo ante la Real Sociedad o frente a Osasuna, pero su molestia en la ingle, que ya le obligó a retirarse antes de tiempo por una recaída en el duelo contra el Celta, aconsejaba descansar. Esta semana, el míster veía imposible tenerlo para los tres compromisos y, como quiera que Paul está rindiendo muy bien en su lugar, el chileno acordó que el ex del América se recuperara bien para estar frente a Athletic y Barcelona, si bien quizás no sea conveniente acumular muchos minutos en tres días.



Dicho y hecho: el argentino ha comenzado este martes con sus compañeros el entrenamiento de descarga celebrado en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, que comenzó con una charla del entrenador y la retirada de los titulares en la víspera al gimnasio. La mayoría de los recambios durante el Betis-Osasuna, casos de Sidnei, Borja Iglesias y Tello, siguieron trabajando sobre el césped con rondos y ejercicios de activación, una sesión que fue la primera de Yassin Fekir como miembro de la primera plantilla.



Siguen fuera de los planes de Pellegrini por motivos físicos los metas Dani Martín y Claudio Bravo, así como el central Bartra y el mediocentro Camarasa. Lainez está en cuarentena por su positivo en coronavirus. Por otra parte, Miranda se quedó en el banquillo por culpa de una dolencia de garganta que no preocupa para el resto de la semana, al tiempo que Sidnei se restableció de la contractura que le hizo marcharse prematuramente en Copa ante la Real e, incluso, suplió al descanso a Víctor Ruiz, que sufrió un golpe en la cabeza y mareos, pero que ya está mucho mejor también. Guido ya publicó en los días previos un vídeo de su recuperación con vistas al retorno.