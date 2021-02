Canales tiene muy claro su futuro: "Sólo pienso en un objetivo".

Canales se erige en el líder de Betis, en el futbolista más diferencial y uno de los principales artífices de la reacción heliopolitana en 2021, con un acierto demoledor de cara a puerta que ha sumado a su rol principal en la generación de juego y de peligro en la zona de influencia. Con contrato hasta 2023, obviamente se encuentra en la agenda de clubes importantes, pero el cánatabro ahora mismo tiene muy claro su futuro y pasa por conseguir un objetivo cueste lo que cueste.

"Aquí estoy encantadísimo, estoy muy feliz y a día de hoy no puedo ver otra cosa que no sea el Betis, esta temporada e intentar ir a por la Copa y entrar en Europa como sea. Es ese el único objetivo, lo tengo entre ceja y ceja y es la motivación que tengo en el fútbol para estar ahí y seguir disfrutando aquí, que estoy muy contento", explicó en una entrevista a Marca el santanderino, que está convencido que atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera y que celebra su centenario en el Benito Villamarín: "Al final en un club como el Betis cumplir 100 partidos es un privilegio y aparte, en la situación en la que llega. Estamos en una muy buena dinámica. Cumplir 100 partidos ganando y estando ahí arriba, pues mucho mejor".

"Creo que mi momento va muy a la par con los resultados del equipo. Yo siempre lo he dicho, si el equipo va bien, todos nos vemos ahí, te encuentras mejor, tienes oportunidades para que te llame la selección también y ese tipo de premios individuales.. Creo que desde que llegué al Betis y el año anterior, el último en la Real, ya me encontraba con la continuidad de ahora, esta sensación a nivel físico que me genera mucha confianza en el juego", señaló Canales, que destaca que el Betis y cómo se vive el fútbol aquí ha tenido mucho que ver: ". Se vive por y para el fútbol, y a nosotros nos hace estar en cada partido y en cada entrenamiento con esa mentalidad y".

Además, asegura que de Pellegrini ha aprendido a no rendirse, y apunta como clave estos meses en pos de lograr el objetivo de meterse en Europa: "Enero y febrero son meses claves y se ha visto ahora. Acabamos el año a mitad de tabla, sin saber a dónde vamos y de repente en un mes, en enero, tienes muchísimos partidos y hay opciones para todo. Ahora viene un mes súper importante también. La ilusión tiene que estar ahí, el fútbol es ilusión. Tenemos que tener los pies en la tierra y no pensar en más allá que el siguiente partido. Se ha demostrado que hoy en día si bajas una milésima de segundo de una carrera pierdes el partido".

Pôr supuesto se refirió a lo más inmediato, la eliminatoria de cuartos de final de este jueves contra el Athletic: "Lo bonito es que el martes pasado era también el partido más importante de la temporada, como éste, y espero que poco a poco se vayan superando a los anteriores. Este lunes era fundamental porque no es lo mismo el salto que hemos dado en la clasificación y acercanos a los de arriba, que nos ha costado mucho. Y ahora viene un partido trascendental, que tenemos que jugarlo como si fuera el último".

En cuanto al Athletic destacó a Marcelino García Toral: "Es un equipo que tiene muchísimas cosas y un entrenador top, que lo ha demostrado en toda partes. Le pude ver desde fuera en el Racing y allá donde va saca unos números espectaculares y consigue rápidamente que el equipo tenga su identidad, se ha visto en el Athletic. Y tiene jugadores diferenciales, Muniain, Raúl García, Williams. Iñigo Martínez... Jugadores que te ganan partidos, así que vamos a tener que sacar el 100%, nuestra mejor versión de todos".