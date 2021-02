Las otras 'gangas' por las que trabaja Cordón tras atar a Rui Silva para el Betis

Ha cerrado ya el Betis, con apenas un mes agotado del nuevo año, su primer fichaje para la temporada 21/22. Se trata del cancerbero Rui Silva, que ha firmado por cinco temporadas para ser la referencia bajo los palos verdiblancos a partir del próximo verano, cuando reabrirá oficialmente una ventana de transferencias que, si no hay una mejoría drástica en lo que a los efectos de la pandemia se refiere, volverá a estar marcada por la austeridad. El recorte obligado en el presupuesto por la ausencia continuada de público en los estadios condicionó que los cuatro refuerzos para iniciar el presente curso fueran a coste cero, fórmula que se repite con el meta portugués.

Y deberán venir todos o casi todos así, aunque Antonio Cordón confía en poder retocar el plantel con parte de lo que se consiga con ingresos extraordinarios, pues habrá bajas y, en el mejor de los casos, serán en forma de traspasos. En la planta noble del Benito Villamarín están aparcando muchas valoraciones hasta que expire la 20/21, que vive ahora un repunte importante de resultados que ha acercado el objetivo de la Europa League, con lo que la búsqueda de potenciales incorporaciones se matizaría bastante, así como la tasación de las hipotéticas salidas. Deberá haber inversiones, aunque menores, si bien la secretaría técnica está enfocada en los futbolistas que quedarán libres de aquí a un semestre vista.

Con la portería ya nutrida (de hecho, Dani Martín habrá de salir cedido, cuando se recupere de su lesión, y sobrará, al menos, uno entre Bravo y Joel), el Betis busca jugadores interesantes en todas las líneas, empezando por un lateral derecho que cubra la marcha de Emerson al Barcelona, a donde regresará también en principio Miranda, aunque en La Palmera se presume de alguna opción preferencial para que siga de verdiblanco. En el centro de la defensa, se trabaja en las renovaciones de Mandi (más encauzada de lo que parecía) y Víctor Ruiz, aunque llegará alguien más, al tiempo que se otea el mercado de extremos, medios creativos y de contención, así como de delanteros.

Retener a los 'pesos pesados' será una labor ardua, facilitándola la clasificación para competición continental. Canales se antoja más seguro que Fekir, por el que podría llegar una oferta que convenciera a todos. Tello, Joel, Camarasa, Guardado, Sidnei y Ruibal se encontrarán ante la última ventana para dejar algún rédito, sin que sea previsible que, más allá de Aitor, reciban ofertas de renovación. Mucho que decidir y una ventana abierta e imprevisible, entre otras cosas porque las reglas del juego cambiarán seguramente. Y a peor no pueden ir las cosas.

Según ha podido saber ESTADIO, Cordón tiene muy adelantado el fichaje de un lateral diestro, libre o a coste muy reducido, mientras que vigila a futbolistas con experiencia en LaLiga que terminan contrato y no han cerrado la continuidad en sus actuales clubes. Son los casos del central del Eibar Paulo Oliveira o el extremo del Levante Rochina, así como del mediapunta del Alavés Jota Peleteiro, todos de 29 años, si bien no han cristalizado las gestiones con ninguno de ellos todavía como con el carrilero antes mencionado. Una supervisión y un conjunto de seguimientos lógico para clubes con ciertas limitaciones que, no obstante, barajan alternativas de más peso en caso de que las ventas de hombres como Fekir o William Carvalho mejoren las arcas.