1-1 (1-4) Real Betis-Athletic: 'El tobogán emocional de la Copa acaba en pena máxima'

El tobogán de sensaciones que en sí mismo es el Real Betis y el vaivén emocional que garantiza el actual formato de la Copa del Rey acabó en pena máxima. La noche comenzó con una ilusión desatada en torno a un equipo que llegaba (y sigue aún) invicto en 2021; tornó en nerviosismo, primero, con las simples pero efectivas escaramuzas del Athletic y en motivación, en el grueso del encuentro; yendo claramente de menos a más y encontrándose cada vez más cómodo sobre el terreno de juego.



Llegó a albergar la euforia, con el tanto de Juanmi a sólo cinco minutos para el final; pero se llevó un mazazo anímico en el último de los cuatro minutos de añadido y llegó sin fuerzas a una desafortunada y desacertada tanda de penaltis. El Athletic se llevó el pase en un partido que casi daba por perdido y deja al Betis sin el sueño copero, pero reafirmado en su línea ascendente. Cuando pase la decepción, se verán muchas cosas positivas que, sin duda, serán útiles para afrontar cargados de moral el tramo final de la temporada, ya con la vía liguera como única bala para acertar en el objetivo europeo.



Desde luego, entre esas cosas buenas que se lleva no está al acierto desde los once metros. Y esta vez no se puede culpar a Fekir, que tuvo en sus botas la victoria en el derbi. Estaba así escrito. Esta vez fallaron el mejor especialista del Betis, Sergio Canales, y el más motivado de todos los que estaban sobre el césped, el goleador Juanmi. Además, Joel (que volvió a estar bien durante el partido), sigue sin pararlos. Pena máxima.





Sólo un error defensivo por alto, pero en qué momento

De inicio, el enrachado Borja Iglesias (muy tapado y desasistido) y la dinámica segunda línea formada por Aitor Ruibal, Fekir (a ratos en la izquierda, a veces segundo punta) y Canales centraban la atención en el cuadro verdiblanco de inicio, con los mediocentros Guido Rodríguez y William Carvalho y los laterales Montoya y Miranda de vuelta a un once refrescado por Manuel Pellegrini, que esta vez optó por no rotar a sus centrales titulares.



Y menos mal, porque no les faltó trabajo a la hora de repeler balones llovidos y tanto Mandi como Víctor Ruiz se han mostrado serios, efectivos y muy concentrados, brillando incluso en el cuerpo a cuerpo con el 'Búfalo' Villalibre y Raúl García. También el mediocentro argentino, siempre aseado a la hora de ir a la ayuda y de corregir para que no se rompan las líneas. De hecho, se puede decir que el Betis defendió a la perfección casi todos los centros laterales. Todos, menos uno, el del postrero 1-1, ya con el pie y medio en las 'semis'. Y llegó ya con Sidnei como tercer central. Raúl García se incrusta entre Víctor Ruiz y el brasileño antes de fusilar a Joel Robles de un potente testarazo.



Bula arbitral para Yeray

Juanmi también se quiere subir a este carro

El Athletic salió, lesionado de última hora, pero con: buscar juego directo e intentardefendida por Joel. Los bilbaínos han adoptado en tiempo récord la 'fórmula Marcelino': intensidad,en defensa y, con el balón, pocos toques en la elaboración y mucha presencia en banda, con los laterales doblando constantemente a los extremos y conCuando conseguía dejar dey hacerse con la pelota, el Betis intentay trata de mover el balón de un lado a otro del campo,espacios en la pétrea formación del Athletic. En la primera media hora, no inquietó a la zaga vizcaína más allá de un centro desde la izquierda queno alcanzó a empalar en el segundo palo y en un buen disparo deque se fue al lateral de la red en otra incursión del extremo catalán, el mejor argumento ofensivo del Betis.A poco que el cántabro y el galo comenzaron a tener continuidad, y espoleados por la, el Betis comenzó a llegar a zona de peligro., con un remate en 'semifallo' en el segundo palo que se fue desviado, y, en un disparo demasiado alto, consumaron la reacción.La segunda mitad comenzó con un Betiscon el balón.... Yuri, Dani García ytenían amarilla por el conjunto vasco y el Betis reclamó la expulsión de éste último, tras una fuerte entrada sobre Fekir.al central del Athletic hasta en dos ocasiones.Si en la primera parte los mejores argumentos ofensivos fueron las acometidas de Aitor Ruibal, en la reanudación brillaba con luz propia Fekir, consobre el control del juego y los tiempos del partido. Con todo, elseguía demostrando que. Bastó una pared entre, que profundizó y soltó un zurdazo raso que obligó a intervenir a, que despejó el peligro sacando su bota derecha.fue la que desperdició, que ganó el segundo palo y cabeceó arriba a un palmo de la línea de gol y libre de marca.También, relevando a un Ruibal que lo había dado todo por, quien salió con ganas de aprovechar esta oportunidad y que conectó por fin con, que forzó dos saques de esquina seguida en sus dos primeras acciones reseñables en el área del Athletic.El malagueño estabay, en la enésima acción personal de Fekir,que Unai Simón tocó sin poder evitar que el balón entrase, despacio pero imparable, en la portería del Athletic (1-0). El Betisde la Copa, dos años después,en el Benito Villamarín. Tanto olía a tiempo extra, que lo hubo, con un, con un poderoso cabezazo tras un jugadón a la desesperada de Iñigo.La prórroga pilla a Pellegrini, con un equipo golpeado emocionalmente, ya cansado y contras retirar a Borja y Fekir (entraron Sidnei y Guardado), intentando defender un 1-0 que se le escapó en el último suspiro. El chileno intentó compensarlo metiendo apor Guido, Carvalho y un tocado Miranda.Con todo, la primera ocasión de la prórroga fue unbien despejado por un seguro Joel. Al filo del final del primer acto,, que conectó un disparo tras un buen pase atrás del siempre clarividente Canales y, dos veces indultado por Hernández Hernández previamente. Qué casualidad. Todo se decidió en los penaltis.Los fallos de Canales y Juanmi y el pleno en los cuatro lanzamientos del Athletic meten al equipo bilbaíno en el sorteo de lasque se celebrará este viernes a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la RFEF.Joel Robles; Montoya, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda (Emerson 106'); William Carvalho (Tello 106'), Guido Rodríguez (Joaquín 91'); Aitor Ruibal (Juanmi 74'), Canales, Fekir (Sidnei 93'); Borja Iglesias (Guardado 87').Unai Simón; Lekue (Capa 78'), Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; De Marcos, Vesga (Unai López 88'), Dani García (Unai Vencedor 78'), Álex Berenguer (Morcillo 88'); Raúl García, Villalibre (Williams 66').Hernández Hernández. Amarillas a los visitantes Yeray, Yuri, Dani García, Iñigo Martínez, Lekue y Raúl García y a los locales Aitor Ruibal y William Carvalho.(85') Juanmi;(90+4') Raúl García.0-1: Gol de Raúl García; 1-1: Gol de Mandi; 1-2: Gol de Williams; 1-2: Lanza Canales y para Unai Simón; 1-3: Gol de Morcillo; 1-3: Lanza Juanmi y vuelve a parar Unai Simón; 1-4: Gol de Yuri.partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, disputado a puerta cerrada en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.