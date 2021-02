"Confío en ti, eres un fenómeno"; Fabián acepta el reto

"Fabián completó la visita post-Covid-19 en la clínica Pineta Grande con el Dr. Elpidio Pezzella y con el apoyo de Luca Trotta de la Clínica San Rossore en Pisa. Al finalizar las visitas, el jugador realizó una sesión de entrenamiento individual en el Centro de Entrenamiento con el entrenador Francesco Cacciapuoti". Con esas palabras, el Nápoles confirmaba la recuperación del palaciego después de casi un mes de baja por Covid-19, al tiempo que perdía por el mismo motivo a Kalidou Koulibaly y Faouzi Ghoulam.



En este tiempo, Fabián se ha perdido tres partidos de Liga y la final de la Supercopa de Italia, además de la Copa y del duelo de esta noche, al que no llega bien de forma y, por consiguiente, no ha sido convocado. Era la puntilla a una temporada que está siendo amarga para él. En la que su técnico lo ha usado en una posición en la que no se siente tan cómodo y en la que ha recibido muchas críticas. Lleva casi 1.500 minutos entre todas las competiciones, pero ha sido suplente en algunos partidos y, con un gol y una asistencia, no ha sido tan decisivo como en las anteriores campañas.



Sin embargo, sigue siendo clave para el equipo y así lo admite Gattuso. El técnico calabrés está con la soga al cuello. De hecho, se llegó a anunciar que iba a ser sustituido por Rafa Benítez, algo que de momento no se ha producido. Su equipo marcha quinto, aunque sólo está a dos puntos de los puestos de Champions. Y espera la reacción de la mano del ex del Betis. Al que, según la prensa italiana, Gattuso le ha mandado un mensaje directo: "Confío en ti, eres un fenómeno".



Fabián parece haber captado el mensaje y ha aceptado el reto. El centrocampista sevillano, nada más ser dado de alta, compartió en las redes sociales una imagen de él sonriendo en Castelvolturno. En un post que no deja interpretación: "¿Sabéis que tenía unas ganas locas de tocar el balón? Hoy (por última vez espero) estaré apoyando al equipo desde la distancia ", escribe Fabián.



Su equipo juega esta noche ante el Génova a domicilio, en un partido que debe ganar si no quiere verse apartado de los puestos europeos. La lucha en la cabeza de la Serie A es encarnizada y cualquier detalle puede ser clave. Y si éste viene de alguien con la calidad del exverdiblanco puede marcar diferencias.

????Sapete chi aveva una voglia matta di toccare un pallone? ???????!! ?? Oggi (spero per l'ultima volta) appoggerò la squadra a distanza ??

—

???? ¿Sabéis quién tenía unas ganas locas de tocar balón? ???????!! ?? Hoy (por última vez espero) estaré apoyando al equipo desde la distancia ?? pic.twitter.com/oLYWuqUsPD — Fabián Ruiz (@FabianRP52) February 6, 2021