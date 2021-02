Diego Martínez acaba con el debate sobre Rui Silva

La buena actuación de Aarón Escandell en el partido de Copa del Rey frente al F.C. Barcelona, unida a la marcha segura de su compañero bajo los palos rumbo al Real Betis la próxima temporada, ha abierto en Granada el debate sobre si Rui Silva tiene que seguir gozando de la titularidad en el conjunto andaluz.

Una polémica que el técnico de los nazaríes, Diego Martínez, quiso atajar agradeciendo todo lo que el meta luso ha dado a los suyos esta campaña. "Voy a seguir como en estos tres años, viendo el rendimiento de cada jugador y a partir de ahí tomando las decisiones. Siempre como entrenador mi criterio será elegir a los once con los que creo que estamos más cerca de llevarnos a la victoria. No olvidemos todo lo que nos ha dado Rui Silva y lo que nos va a seguir dando de aquí al final de temporada, porque sería de ser muy desagradecidos", aseguró el preparador granadinista en los micrófonos de la Cope.

El Granada no 'esconde' ya la consabida marcha del portugués a Heliópolis, tal y como ahondó el director deportivo, Fran Sánchez, en las últimas horas: "Hasta el último momento lo hemos intentado, pero hace unas semanas nos transmitió su representante que no iba a renovar. El Granada no puede acercarse a las ofertas que ha tenido de otros clubes".

"Mientras Rui (Silva) lleve la camiseta del Granada lo defiendo a muerte, su compromiso es de matrícula de honor desde el primer día que llegó. Está dando un rendimiento extraordinario y vamos a disfrutarlo hasta el último día que esté en Granada", agregó Sánchez sobre el debate.