El acta del Sevilla-Getafe no recoge insultos, pero augura duras sanciones a Lopetegui y Bordalás

La redacción del acta del polémico duelo entre Sevilla FC y Getafe CF no incluye insultos, pero da pie a duras sanciones para los entrenadores Julen Lopetegui y José Bordalás, expulsados por Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano) tras mantener un duro encontronazo dialéctico que continuó ya con ambos fuera del terreno de juego y que no llegó a las manos gracias a la intervención de varias personas.

Según el acta del colegiado valenciano, "Lopetegui fue expulsado por encararse y gritar al banquillo visitante con ánimo de confrontación", mientras que Bordalás fue castigado con otra cartulina roja "por ir de forma enérgica al centro del campo y darle un manotazo al delegado de campo". A tenor de los precedentes, dos partidos de sanción no se los quitará nadie y podrían ser varios más si el Comité de Competición valora su actitud como si de intentos de agresión se tratasen.

El Getafe se quedó con un hombre menos nada más arrancar la segunda mitad del partido ante el Sevilla FC después de que Djené realizase una escalofriante entrada sobre Lucas Ocampos, que podría costarle caro al argentino.

El central togolés entró directo al tobillo del jugador del Sevilla FC, que no pudo continuar, acabó retirándose en el campo y preocupa su estado. El Papu Gómez suplió a su compatriota y amigo, que podría sufrir una grave lesión. Se lo llevaron en camilla y directo al hospital con "la pierna destrozada", según confesó el propio jugador.

Lo curioso es que Martínez Munuera no habia pitado ni falta. Tuvieron que avisarle del VAR para revisara la jugada y entonces no le quedó otro remedio que expulsar al jugador africano. Ya estaban los ánimos calientes después de un gol anulado al propio Ocampos por una supuesta mano.

Pese a todo, la decisión indignó a Bordalás, que la protestó airadamente y acabó enzarzado en una discusión con Lopetegui, lo que derivó en la expulsión de ambos. El técnico gipuzcoano estaba muy caliente después de todo lo sucedido en la primera mitad -el gol anulado y los dos posibles penaltis no pitados- y saltó como un resorte al ver las injustas protestas del entrenador azulino.

Al respecto, Lopetegui dijo que: "En ese aspecto tengo que pedir disculpas públicamente. Fruto del calentón de ver a mi jugador así seguramente podría haber actuado de otra manera, pero eso es lo que hay. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y es lo que toca. El entrenador del Sevilla debe comportarse mejor".

Bordalás, por su parte, aseguró que fue insultado por Lopetegui: "Le he leído en los labios algo muy grave y luego me ha increpado, haciéndome responsable. Dios me libre. Es lo que menos deseamos. He visto la jugada repetida y ha sido una entrada fortuita, ha llegado tarde Djené. Ha tocado balón, pero luego el árbitro, obviamente, lo ha visto y lo ha expulsado. Me he ido a interesar por el chico y lo que menos deseo es eso. De alguna manera, me han expulsado por culpa del entrenador rival, obviamente".

El alicantino afirmó sentirse "triste". "Soy una persona que intento ayudar a mis compañeros. La verdad es que tengo una sensación mala, me siento maltratado y expulsado injustamente".