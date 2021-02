Un lío de faldas convierte a Chicharito de nuevo en noticia.

El exsevillista Chicharito Hernández no acaba de hacer cosas chingonas en la MLS desde que salió de Nervión hace poco más de un año. Al menos sobre el césped, defendiendo la elástica de Los Galaxy. Y es que el atacante azteca ha vuelto a ser noticia por cuestiones que nada tienen que ver con el 'soccer', como en Estados Unidos llaman al fútbol.



Según diversos medios de su país, donde el exsevillista es un auténtico fenómeno, Chicharito se habría separado de su actual pareja y madre de sus dos hijos, una Sarah Kohan con la que convivió durante su corta estancia en Sevilla y con la que actualmente intercambia indirectas en Instagram que no hacen más que confirmar la sonada ruptura. Un distanciamiento que, según las citadas fuentes, también es patente en el hecho de que Kohan ha dejado de seguir a su ya expareja.



La modelo regresaba hace unas semanas a su Australia natal junto a sus hijos, Noah y Nala, en un viaje en el que obviamente no la acompañaba Chicharito. La razón de este distanciamiento sería un nuevo romance del mexicano con otra mujer, la paraguaya Lourdes Motta con la que ya ha sido visto, aunque en compañía de más gente.



Ante las informaciones surgidas, la conocida modelo paraguaya ha salido al paso de esas informaciones: "Gente, todo eso que están diciendo en las redes y medios de comunicación, son puros chismes, no es verdad. Dejen de ser amarillistas, dejen de inventar cosas; no tienen nada mejor que hacer, que meterse en la vida de otros. ¡Mierda!".



Al margen de las informaciones, lo que sí es evidente es que Chicharito no acaba de encontrar su sitio en el fútbol, habiendo sumado tan sólo dos goles en 12 partidos con Los Ángeles Galaxy desde que llegó. Como sevillista hizo tres en 15 participaciones, siendo un lío de faldas aquello que le ha llevado de nuevo a ser noticia.