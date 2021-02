El Papu Gómez ya baila en Nervión: "Cada día me siento mejor"

El Papu Gómez era, sin duda, el gran protagonista de un duelo que había tenido de todo antes de que el Sevilla demostrara su superioridad. El argentino había tenido que suplir al lesionado Ocampos, debutaba en LaLiga, jugaba los últimos 35 minutos y se estrenaba como goleador con el tanto que sentenciaba el encuentro.

"No soy de marcar mucho, pero estoy un poco a costumbrado a probar desde fuera del área. Lancé, dio el balón en un rival y pudo entrar", narraba el centrocampista argentino, que se mostraba "contento con el debut, con el gol, pero sobre todo por la victoria; y triste por la lesión de Lucas. Esperemos que no sea nada".

Precisamente, la lesión de Ocampos preocupa mucho a un equipo que fue testigo de la escalofriante entrada de Djené. "Se escuchó desde el banquillo, se oyó un rumor muy fuerte; esperemos que no sea nada", reiteraba el Papu Gómez.

El jugador argentino cree que el partido cambió cuando su equipo empezó "a tener el balón y a moverlo de un lado para otro". "El Getafe se metió atrás y nos dio bastante campo, dimos la vuelta bastante seguido y se encontró el gol", indicaba Alejandro Gómez, quien empezó ocupando el lugar de Ocampos en banda, pero luego "me dijo que se metiera dentro, que es donde me siento más cómodo". Y acabó anotando su gol.

El jugador sevillista, ya con dos partidos en su haber, va a más y espera estar muy pronto para dar su verdadero nivel. "Sé que no estoy al cien por cien, pero cada día me siento mejor. Estoy entrenando bien y cuando el técnico me necesite, estaré preparado", sentenció.