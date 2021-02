El otro baile del Papu.

"Cada día me siento mejor", dijo el Papu Gómez tras su debut en LaLiga con el Sevilla FC y estrenarse también como goleador blanquirrojo. El argentino fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas del triunfo del conjunto nervionense frente al Getafe, después que se hubiera visto obligado a suplir al lesionado Ocampos y gozara de los últimos 35 minutos de partido.



"Contento con el debut, con el gol, pero sobre todo por la victoria", a la vez que "triste" por la lesión de Ocampos, el ex del Atalanta sacó a relucir su particular baile durante la celebración. Un momento en el que el flamante refuerzo sevillista demostró su nivel no sólo dentro del terreno de juego, sino también fuera, siendo capaz de poner a todo el equipo a bailar tras tan sólo unos días en el vestuario.



Detalles al margen, lo que está claro es que el Papu ha venido a Sevilla para sumar desde el primer día, tal y como demostró el sábado en el Sánchez-Pizjuán frente al Getafe y ya evidenció en Copa, unos días antes, frente al Almería.

Y como muestra, el dato compartido por el perfil especializado en estadística @OptaJose, su otro baile. El Papu Gómez, su primer partido como sevillista en LaLiga, se convirtió en el único suplente que ha marcado y completado más de 50 pases (55 de 57) en un mismo partido en Primera división esta temporada. Un rendimiento que, como la citada fuente destaca, fue "estelar".





El argentino, que aún no se encuentra al cien por cien de su físico, como él mismo reconoció, ya acumula dos participaciones como sevillista, por lo que va a más y espera estar muy pronto al máximo. Pese a ello, lo que no cabe duda es que el Papu ha caído de pie en el Sevilla FC. "Sé que no estoy al cien por cien, pero cada día me siento mejor. Estoy entrenando bien y cuando el técnico me necesite, estaré preparado", sentenció un Papu Gómez que sabe hacer goles, darlos y muchas otras cosas más.