Pellegrini: "Prefiero perder sin sacrificar mi idea a hacerlo siendo inferior"

Ya tiene experiencia para verse afectado por tan dura derrota, pero Pellegrini estaba dolido por hacer perdido un punto que, al menos, merecía y acariciaba. El técnico chileno se mostró orgulloso de haber plantado cara al Barça y de haber cedido yendo a por el partido, sin especular; elogiaba el encuentro realizado por Fekir, ensalzaba a un Messi que marcó diferencias y aseguraba que la eliminación copera y esta derrota no afectarán en la buena línea que ha adquirido este Betis.



Su análisis del partido

"Es un partido que claramente tiene dos caras: una lo que demostramos de tú a tú, que es lo que sabemos hacer. Estar fuera de la Copa y perder tres puntos cuando demostramos que tenemos capacidad... No podemos estar contentos a pesar de que tuvimos personalidad para intentar ganar. La tuvimos con el 1-0, desgraciadamente Messi entró y lo igualó, pero luego tuvimos muy mala fortuna, con el 1-2 y con ese último gol".

¿Cómo se encuentra el equipo?

"Nos dolió muchísimo la eliminación de la Copa, pero este equipo está en un buen momento y demuestra que tiene personalidad, que tiene una ambición inculcada y se siente fuerte. Hay maneras de caer eliminados, no había frustración de capacidad por no ser superiores, tenemos impotencia pero también confianza. Y nivel competitivo contra cualquier equipo. No estamos contentos pero vamos a seguir con la ambición y la confianza de lograr algo, porque este equipo se lo merece".

Gran partido de Fekir...

"Nabil está muy involucrado, tiene mucha influencia en nuestro juego y sólo le falta tener la fortuna de convertir, pero le cuesta porque siempre tiene una marca personal encima y recibe muchas faltas cuando se acerca al área. Pero es un jugador siempre influyente y determinante".

¿Ha tardado en sacar a Canales?

"El Betis ha hecho un gran partido. Hicimos cambios importantes para dar ritmo a un equipo que estaba jugando bien. Podemos hablar de nombres, como por ejemplo Canales, pero son sólo nombres en un equipo y hay muchos motivos detrás de todos los cambios que hacemos".

Messi cambió el duelo

"Sin lugar a dudas nos enfrentamos a un equipo superior, con Messi o no siempre tiene 11 jugadores determinantes. La diferencia la marca la técnica por mucho que hablemos de táctica. La técnica que tiene Messi es superlativa y por eso decide partidos".

¿Se equivocó al plantear así el final del partido?

"Prefiero perder sin sacrificar mi idea que hacerlo con la sensación de ser inferior. Hemos jugado de tú a tú. El equipo supo competir contra el Barcelona sin Messi y también contra Messi. No podemos estar contentos porque se van los puntos, pero tengo la seguridad de ver a un equipo competitivo con la confianza de pelear por hacer cosas importantes".

¿Con qué se queda?

"Me quedo ahora con la sensación del equipo, quedo conforme a pesar de la mala fortuna del autogol y del último tanto. Las situaciones individuales las hablo personalmente con los jugadores".

Penalti sobre Mandi

"No sé si hay un penal, no lo he revisado, pero aunque sufrimos muchas situaciones, hoy no creo que hayamos perdido por el arbitraje. Ha sido un buen arbitraje".