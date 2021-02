Borja, el 'fichaje' de enero del Betis

Ya sí. Ya puede afirmarse sin temor a que sea un espejismo. Al fin ha echado a andar, a meter goles. El 'fichaje' de enero del Betis estaba en casa y se llama Borja Iglesias. El 'Panda' ha venido para quedarse o quizá nunca se fue. Pero sus números así lo demuestran, es el refuerzo que Pellegrini necesitaba para su delantera. Aún más después de que este pasado mercado se haya marchado Tonny Sanabria al Calcio.

Borja Iglesias, quien arribó al Benito Villamarín hace temporada y media a cambio de 28 millones de euros, ha pasado en las últimas semanas de ir al psicólogo a echar balones fueras a recogerlos de la red. Cuatro tantos lleva en sus cuatro últimos partidos oficiales: dos en LaLiga (Barcelona y Osasuna) y un doblete en Copa, ante la Real Sociedad. O lo que es lo mismo, cuatro tantos en sus últimos 12 días.

El cambio es evidente, aún más si se analiza con la amplitud que resalta el perfil @LaLigaenDirecto: cuatro dianas en sus últimos 12 días defendiendo la elástica verdiblanca; las mismas que en los 530 días anteriores como bético. Casi nada... De hecho, Borja Iglesias es uno de los goleadores más activos de LaLiga en este 2021, siguiendo la estela de delanteros como En-Nesyri, Messi o Luis Suárez.

Atrás quedaron los días de bajón y de sentir la presión de no rendir en base a lo esperado. En lo que va de temporada, Borja acumula cinco goles, dos más que en toda la temporada pasada como bético. ¿Qué ha hecho? Así lo explica el propio Borja: "Trabajar y confiar en que las cosas volverían a ser como antes. He recibido mucho cariño y apoyo de familiares, amigos, compañeros y el club. Con eso es más sencillo. Gran parte de la afición me ha apoyado durante toda esta etapa".

Pese a ello, los ocho tantos que en total acumula como bético siguen estando lejos de los registros por los que el Betis se decidió por su fichaje. De ahí que el 'Panda' siga dándolo todo para seguir por la senda del gol de aquí a final de temporada.