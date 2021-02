El penalti no pitado a Mandi enciende la polémica del Betis-Barça

La mayoría de los analistas y aficionados coinciden: hubo penalti a Mandi en el Betis-Barça. Con 1-0 en el marcador, en el minuto 56, lanza el Betis un saque de esquina y cuando Mandi trata de ir a buscar el balón para rematar en el primer palo recibe primero un golpe en el pie de Sergio Busquets y, casi de forma simultánea, un pisotón de Pjanic en el talón de Aquiles de su pierna izquierda.





Esto no es penalti???? De verdad?? pic.twitter.com/BK0iIuqJAt — kim32 (@kinso_32) February 7, 2021

El central bético cayó al césped con dolor, reclamó como algunos de sus compañeros la pena máxima, pero nipitó penalti, nilo consideró un error manifiesto para avisar a su compañero y para que el VAR revisara un penalti claro.La polémica está servida y las redes sociales arden desde anoche con muchoscon un penalti con el que el Betis podría haber marcado su segundo gol, más aún cuando tres minutos más tarde Leo Messi conseguía el tanto del empate con el que el Barça iniciaba la remontada Por parte azulgrana también hay quejas. Los culés ven una pena máxima en unaen la disputa de un balón dividido dentro del área. Corría el minuto 74 y. Tampoco Del Cerro vio nada punible, ni le avisaron desde la sala VOR.Al margen de la polémica, el caso es que el Betis le compitió bien al Barça y acabó perdiendo por errores puntuales, como el de Víctor Ruiz que dio origen al 2-3 definitivo de Trincao. De hecho, el propio Manuel Pellegrini manifestaba a la conclusión del partido que el arbitraje no había sido determinante en la derrota: "No sé si hay un penal, no lo he revisado, pero aunque sufrimos muchas situaciones, hoy no creo que hayamos perdido por el arbitraje. Ha sido un buen arbitraje".