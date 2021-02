"Lo de Ocampos es una lesión delicada, pero nada más preocupante"

La lesión de Lucas Ocampos tras la dura entrada de Djené el pasado sábado durante el partido entre el Sevilla FC y el Getafe es aquello que ocupa y preocupa al vestuario sevillista, más allá, lógicamente, de lo puramente deportivo, con las 'semis' de Copa a doble partido frente al Barcelona, la lucha por los puestos altos de LaLiga y el Dortmund en Champions.

Un calendario exigente que no podrá afrontar sobre el campo el internacional argentino Lucas Ocampos. Sobre ello, sin ir más lejos, se ha referido uno de sus compañeros, un Aleix Vidal que por desgracia para él es todo un especialista en tobillos, después de haber sufrido una grave lesión en febrero de 2007. El carrilero catalán sufrió una luxación de tobillo en Mendizorroza a consecuencia de una dura entrada de Theo Hernández.

Afortunadamente, lo de Lucas Ocampos no es lo mismo. Así lo explica el propio Aleix durante una entrevista con Muchodeporte: "Cuando hemos terminado el entrenamiento, he ido a tratarme a la sala de fisioterapia. Le estaban quitando la venda. Por desgracia, soy un experto en tobillos. Al pasar 24 horas y ver que no tenía hematoma, sabía que no iba ser más grave. A ver... seguramente estará alrededor de un mes, mes y medio, dos meses... Pero no es nada más preocupante. Es una lesión delicada, que lleva su tiempo, los ligamentos y los tobillos tienen sus cosillas".

Sobre la entrada de Djené, Aleix prefirió no avivar la polémica: "Juraría que no había mala idea. Crucé con él cuatro palabras y estaba afectado y gente que lo conoce también me lo ha dicho. Pondría la mano en el fuego porque no fue así".

Al margen de ello, Aleix Vidal también se ha referido a su situación personal, ahora que está ganando protagonismo en el equipo ante los problemas físicos de Navas, y al enfrentamiento a doble partido frente a su ex equipo, el Barcelona, en Copa del Rey. "Cuando juegas contra los grandes la motivación extra te viene de por sí. Habría preferido jugar contra ellos a principios de temporada. No estaban en sus mejores condiciones, pero están volviendo a lo que ha sido siempre. En ese club, en el que por suerte he estado, no puedes perder ni los amistosos, tienes que ir a por todas. Van a pelear a por todo".