Koundé: "Todos sabemos el plan que tenemos que seguir".

Jules Koundé, central del Sevilla Fútbol Club, abrió el marcador en el partido de ida de las semifinales ante el FC Barcelona con una gran jugada que él mismo explicó al acabar el partido para los micrófonos de SFC Radio. "En el inicio de la acción pierdo un poco la pelota pero Fernando me ayuda a recuperarla, regateo y después finalizo bien. Me gusta practicar antes del partido porque sé que me voy a encontrar en esa zona y voy a tener la oportunidad, por suerte hoy salió bien", reconoció.

También es importante dejar la portería a cero: "Creo que la portería a cero es trabajo de todo el equipo, hicimos un partido completo, una buena primera parte. En la segunda sufrimos porque perdimos bastantes balones y ellos salieron muy enchufados. Fuimos capaces de no encajar y encima hacer el segundo".

Se ha visto un gran Sevilla FC defendiendo: "Es trabajo de todos, todos sabemos el plan que tenemos que seguir, lo que nos pide el míster ha salido bien, tapamos por dentro y doblamos esfuerzos, a ellos le gustan combinar con Messi, lo hicimos bien y nos vamos con la victoria".

Pero ahora ya es turno de pensar en el Huesca: "La competición madre de todas es LaLiga, es lo que te exige el máximo y estamos pensando ya en el Huesca, un rival complicado. Estamos en buena dinámica y necesitamos seguir ganando".