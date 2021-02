Rakitic rebaja la euforia: "Queda la mitad del trabajo"

No quiso celebrar su gol Ivan Rakitic por su reciente pasado azulgrana, pero la alegría por el 2-0 obra del croata inundaba a todos los sevillistas tras el buen partido de su equipo en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Sabíamos que iba a ser muy difícil, el equipo ha hecho un gran partido, hemos luchado hasta el final y eso merece la pena. El fútbol te lo devuelve de esta manera, pero nos queda la mitad del trabajo en Barcelona", advertía el futbolista croata a la conclusión de un encuentro que puso a prueba la solidez de un Sevilla FC que suma ocho victorias consecutivas y seis partidos seguidos sin encajar ningún gol: "No es fácil porque el Barça es un equipo que tiene mucho talento en ataque, pero hemos jugado muy bien y hemos conseguido un resultado positivo para nosotros. Vamos a disfrutar esta noche, pero mañana hay que pensar en el fin de semana y todo lo que queda, que es mucho".

Además, Rakitic explicó la jugada del gol con el que cerró la victoria sevillista si bien insistió en repartir méritos y no lanzar las campanas al vuelo: "Me iba acercando y vi que tenía el espacio, pero más que por el gol me alegro por el equipo, por el esfuerzo. Queríamos sacar un buen resultado, así que contento".