"Hay interés en el golfo y en Europa"; Mandi se lo sigue pensando

"Todo puede pasar". Esa es la respuesta más repetida que uno encuentra cuando intenta obtener información sobre el futuro próximo de Mandi, que acaba contrato a final de temporada y aún no ha aceptado la última oferta de renovación que le ofreció el Betis en los estertores del 2020.

La lógica, por tanto, invitaría a pensar que el futuro del central argelino está lejos del Benito Villamarín, pero no es del todo así. Desde su entorno más próximo juran y perjuran a ESTADIO Deportivo que el renovar por el Betis sigue siendo una opción de peso. Ya lo avanzó este diario: Mandi apuesta por este Betis. Los nuevos aires que ha traído el 2021 por Heliópolis de la mano de Manuel Pellegrini hacen que el central vea con buenos ojos permanecer como verdiblanco. Es feliz junto a su familia en la capital hispalense, donde tiene una vida asentada.

Que se trate de un proyecto competitivo y que finalmente se clasifique para Europa tendrán también mucho que ver en la decisión de seguir en el Betis. Mandi prioriza lo deportivo sobre lo económico y en Heliópolis ya ha comprendido que han llegado a su tope, teniendo en cuenta la delicada situación económica por la que atraviesa el club, en particular, y el fútbol, en general, como consecuencia de la pandemia. La oferta verdiblanco no alcanza a la que llegó a ofrecerle el club justo antes de que arribara la covid-19 y luego le acabó retirando, pero no está mal.

El Betis no alcanza los dos millones de euros netos que el zaguero considera que puede alcanzar a cobrar por año con prima de fichaje bajo el brazo, pero rozaría el kilo y medio por curso y viendo cómo está el mundo hoy por hoy tampoco le parecería mala opción. Se podría encontrar un arreglo en temporadas o algún otro tipo de acuerdo imaginativo en el que ambas partes quedaran contentas. Pero para ello, Mandi quiere comprobar primero qué es lo que hace el Betis de aquí a final de curso.

Mientras, lógicamente, sigue escuchando ofertas. Intereses tiene muchos; de todos los gustos y colores. "Por supuesto que hay intereses en el golfo, pero también en Europa", aseguran a este diario fuentes muy próximas al todavía futbolista verdiblanco, a la vez que confirman que es cierto lo aparecido en Argelia en relación al Al-Ahli Saudi FC.

El club de Jeddah, que se desprendió hace unos días del exsevillista Marko Marin, tiene tronío económico para convencer a jugadores de primer nivel, pero flaquea en lo deportivo. La Liga saudí no deja de ser un campeonato menor y eso no acaba de convencer del todo a Mandi y su familia.



Su familia, clave