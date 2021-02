La famosa que habría dejado destrozada la casa de Edu y le debe una millonada

El que fuera futbolista del Real Betis, Luis Eduardo Schmidt 'Edu', guarda un gran recuerdo de su etapa en el conjunto heliopolitano, tanto es así, que el brasileño sigue conservando una vivienda en la Urbanización El Zaudín pese a que el exverdiblanco lleva tiempo viviendo en su Brasil natal.

Sin embargo, en los dos últimos años el futbolista ha vivido una auténtica pesadilla con el alquiler de su vivienda a una conocida famosa de la prensa rosa, Raquel Bollo. Según apunta el programa 'Sálvame', la ex de Chiquetete debería más de 21.000 euros en concepto de alquiler a Edu después de que esta llevara nueve meses sin pagarle el alquiler de inmueble, el cual no abonaba desde finales de 2019.

Según esta misma fuente, Raquel Bollo ya no vive en la casa del exfutbolisa bético, la que abandonó no sin antes dejar varios destrozos en el interior de la vivienda. Todo se encuentra ahora en manos de los abogados de ambas partes y la propia Raquel Bollo no ha querido desmentir la información al espacio de Telecinco. "No tengo nada que decir, es un tema del abogado y yo no pinto nada", zanjó.