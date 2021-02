Loren y la oportunidad de cerrar el círculo en su año más negro

No está siendo una temporada sencilla para Loren Morón. Primero, se vio lastrado en pretemporada al dar positivo por coronavirus. Y cuando se quiso dar cuenta, Pellegrini ya había confiado plenamente en Sanabria para ser su delantero titular. De hecho, el marbellí no apareció por vez primera en un once del técnico chileno hasta el mes de diciembre, en la victoria ante Osasuna en El Sadar.

Con el nuevo año, eso sí, Loren ha gozado de cinco titularidades seguidas en Liga; desde el derbi, hasta el nuevo triunfo ante Osasuna de la segunda vuelta. Pero realmente no aprovechó la oportunidad para reivindicarse y, en su lugar, ha visto cómo Borja Iglesias le ha adelantado en las preferencias del entrenador chileno, que lo dejó incluso sin convocar en las ilusionantes citas coperas ante Real Sociedad y Athletic, volviendo a la suplencia en el último compromiso liguero frente al Barcelona.

A día de hoy, Loren sigue sin jugar un partido completo esta campaña y sólo ha anotado un gol (en la derrota ante el Barça en el Camp Npu) en 17 partidos entre Liga y Copa (693 minutos), lo que supone su peor registro a estas alturas desde que dio el salto al primer equipo.

La pasada temporada, en la jornada 22, el delantero verdiblanco sumaba ya 8 tantos en Liga (acabó con 10) y dos en Copa, mientras que en la 18/19, había celebrado cuatro de los seis tantos que firmó en el campeonato liguero

y otros dos en el torneo del K.O. a estas alturas de febrero.

Incluso en la 17/18, la de su irrupción, mejoraba llegados a este punto sus guarismos actuales. Tras anotar 17 dianas con el filial, Setién confió en él y lo hizo debutar el 3 de febrero en la jornada 22, las mismas que se llevan disputadas ahora, frente al Villarreal, respondiendo el canterano con un doblete que propició la victoria bética por 2-1.

Tres años después, por tanto, y ante la lesión de Borja Iglesias, Loren podría tener este domingo la oportunidad de cerrar del algún modo ese círculo ante el mismo rival de su soñado estreno en la elite, aunque a esta vez a domicilio. Una oportunidad que el marbellí, que celebró ante el Barça su partido 100 en Primera, no quiere dejar pasar.

A sus 27 años, en el Betis confiaron en él al renovarlo hasta 2024 el pasado mes de junio. Y además de ser una de las grandes bazas ofensivas del equipo, como ha demostrado desde aquel doblete al Villarreal (28 goles en total), es también una de las cartas que Cordón tiene para poder hacer caja y cuadrar las cuentas. Sin ir más lejos, en verano ya lo tentaron desde la Premier League, donde es seguido desde hace tiempo por West Ham o Tottenham, y también en Italia apareció tiempo atrás en la agenda de clubes de la talla del Nápoles o el Milan.