Monchi, sobre la portería del Sevilla 21/22: Dmitrovic, Bono, la renovación de Vaclik...

El director deportivo del Sevilla FC, Monchi, no sólo se ha referido durante su entrevista con ESTADIO Deportivo a los rumores que vinculan a Isco con Nervión o a la posible salida en verano de Koundé a cambio de su cláusula, sino que también lo ha hecho a la portería sevillista y al que puede ser el primer fichaje blanquirrojo para la 20/21.

Se trata del guardameta Marko Dmitrovic, quien acaba contrato con el Eibar y que ya tiene un precontrato firmado con el Sevilla FC, como avanzó este diario. "No, ya he hablado demasiado antes (sobre Isco)", bromea Monchi, quien, fiel a su estilo, prefiere no entorpecer las operaciones del conjunto sevillista.

"Ahora mismo me preocupa que Bono siga respondiendo a ese nivel, el crecimiento que están experimentando tanto Alfonso como Javi y la mejor noticia es la recuperación de Tomas (Vaclik), que para todos es una magnífica alegría que esté ya con el grupo. Ya fue convocado y es un ejemplo de recuperación para todos", apostilla el de San Fernando.

Cuestionado sobre la renovación de Vaclik, que acaba contrato a final de temporada, dijo: "Hay varios jugadores que acaban contrato a final de temporada y analizaremos con tranquilidad sin entorpecer, que es lo más importante, los distintos campeonatos las distintas competiciones y hay tiempo todavía. Afortunadamente hay tiempo"