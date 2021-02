Diego Costa, para 'suplir' a En-Nesyri

Desde que hace mes y medio se desvinculara del Atlético de Madrid, Diego Costa se ha convertido en una de las estrellas mundiales que están si equipo y que podrían firmar por cualquier club que tuviera fichas libres.

Aunque su nombre se le relacionó con el Sevilla FC, el equipo de Nervión, lejos de incorporar delanteros, lo que hizo fue desprenderse de uno en el pasado mes de enero: Carlos Fernández.

No obstante, no se le descartó en el caso de que el West Ham hubiera subido su oferta por En-Nesyri y el Sevilla hubiera aceptado el traspaso. Pero los Hammers no se acercaron ni de lejos al precio fuera de mercado por el que el Sevilla se hubiera pensado su venta y el jugador marroquí completó en enero su mejor mes, en el que fue elegido como mejor jugador de LaLiga.

Pero si tal vez no haya podido suplir a En-Nesyri en la capital hispalense, si podría hacerlo finalmente en Londres. Según asegura Eurosport, el West Ham sigue buscando sustituto para Sebastien Haller con el fin de darle un compañero a su solitario '9': Michail Antonio. Y Diego Costa sería una incorporación de rendimiento inmediato, pues ya conoce la Premier League y Londres tras su paso por el Chelsea.

El West Ham está peleando por puestos europeos y, tras empatar ante el Fulham hace unos días, no puede dejarse más puntos por el camino. Mientras, el jugador sigue en Brasil, relajado tras dejar el Atlético y, por ahora, sin prisas por volver. Aunque una suculenta oferta del fútbol inglés podría sacarle de ese 'retiro'.

No es el único delantero en la lista de agentes libres, aunque sí el más conocido. Estos son los principales jugadores que aún pueden fichar por el club que quieran.