El reloj del Sevilla marca 'La Hora de Munir'

La mala noticia es que el entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, se ha quedado sin uno de los futbolistas más desequilibrantes de su equipo para un decisivo tramo de la temporada con compromisos en las tres competiciones. La buena es que, al menos en el primer envite, el equipo nervionense no echó demasiado de menos a Lucas Ocampos. La buena es que el técnico vasco demostró ante el FC Barcelona que tiene recursos para suplir al argentino -de mes a mes y medio de baja tras ser cazado por Djené- y hay varios jugadores que han dado un paso adelante en ese sentido.



La gran duda para la ida de las semifinales de la Copa del Rey, una vez descartado Jesús Navas en la previa, era saber quién sería el elegido por Lopetegui para ocupar la vacante de Ocampos, con Papu Gómez y Munir El Haddadi como principales candidatos. Finalmente, el de Asteausu optó por repetir la misma fórmula que cuando el extremo de Quilmes tuvo que ser retirado en camilla y apostó por el ex del Atalanta, aunque el hispano-marroquí siente que ha llegado su momento y luchará por aprovecharlo.



Munir está de actualidad. La FIFA por fin le dejará jugar con la selección de Marruecos y el jugador del Sevilla FC lo celebró el pasado fin de semana marcando el tanto que abría el marcador en el tenso y accidentado partido contra el Getafe. El atacante blanquirrojo salió desde el banquillo y, al poco de entrar al campo, enganchó un magnífico centro de Joan Jordán sin dejar caer el balón y puso el 1-0, encontrando así "un premio al buen trabajo".



No marcaba desde noviembre, cuando lo hizo ante el RC Celta en LaLiga (21-N) y el Krasnodar en Champions (24-N). "Trabajo bien para mí, para el equipo y gracias a esa constancia llega la recompensa ('Los goles llegarán', escribió en redes sociales en un mensaje de autoayuda premonitorio)", señaló tras el choque en SFCRadio, donde elogió la actitud de todo el equipo, el alto rendimiento de los titulares y las ganas que aportan los que salen desde el banquillo.



En este sentido, no hay nadie mejor que Munir. Ese gol al Getafe, no sólo le sirvió para romper dos meses de sequía anotadora; sino que además le colocó al '11' del Sevilla FC como el mejor suplente de LaLiga. Fue su tercer tanto en el campeonato nacional y todos ellos los logró tras salir como revulsivo. Nadie ha marcado más goles que él entrando como sustitución y sólo puede igualarle Manu Vallejo, atacante del Valencia.





3 - Ningún jugador ha marcado más goles como suplente que Munir El Haddadi ???????? del @SevillaFC en @LaLiga esta temporada (3, mismos que Manu Vallejo ???? del Valencia). Revulsivo. — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2021

En el reloj del Sevilla FC marca. Y no es un dato baladí. El futuro internacional por Marruecos es unen el trabajo. Es todo un especialista en aprovechar la más mínima oportunidad, como ya demostró la temporada pasada.Entonces, partía como una opción remota a entrar en el once de Lopetegui, al queen la Europa League y la Copa del Rey hasta acabar la 19/20 como titular indiscutible y comonervionense con 10 dianas (las mismas que De Jong y sólo por detrás de las 17 de Ocampos).