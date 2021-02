Sampaoli podría volver a repetir lo que le hizo al Sevilla

"A Sampaoli le tirás la pelota y te la devuelve con la mano. No fue buen jugador y no es buen pensante (...) Dejó al Sevilla en la puerta del cementerio". Así hablaba de él el tristemente fallecido Diego Armando Maradona cuando Jorge Sampaoli aún era seleccionador de la Albiceleste. El técnico de Casilda no va dejando muchos amigos por donde pasa. En el Sevilla FC hizo una de las mejores temporadas de su historia, pero se le recuerda más por cómo dejó tirado al equipo para irse con Argentina cuando tenía contrato.

Ahora, tras dos buenos años en Brasil en los que ha peleado por el campeonato -aún tiene opciones en este Brasileirao-, podría repetir la operación y con varios meses de contrato por delante dejaría el Atlético Mineiro para retornar a Europa, al Olympique de Marsella.

Como en su día hizo con el Sevilla, esperaría a que acabara la presente campaña, en dos semanas, o a que el Atlético Mineiro se quede sin opciones de campeonato para anunciar su decisión. El equipo de Minas Gerais está a cinco puntos del Internacional de Porto Alegre a falta de tres jornadas para que acabe la Liga.

Esta semana, la prensa brasileña asegura que la situación habría revertido y que, tras ser de nuevo padre a los 60 años, Sampaoli estaba más cerca de renovar y asentarse en Brasil que de probar una nueva aventura en Europa. Sin embargo, tanto en Francia como en Italia creen que aceptará la oferta del OM para suplir a Villas-Boas.

Pablo Longoria, director deportivo del club marsellés, se habría decantado de forma definitiva por el argentino entre las opciones que tendría y está dispuesto a esperar a final de mes para que éste se haga cargo del OM. Hasta entonces, Nasser Larguet se haría cargo de forma provisional del conjunto del sur de Francia.

Según asegura Gianluca di Marzio, periodista de Sky Sport, la llegada de Jorge Sampaoli es cuestión de tiempo. El de Casilda habría dado su OK a comienzos de semana y estaría a la espera de que se resuelva la lucha por el título en Brasil para anunciarlo. Ya en Sevilla oficializó el 'secreto' de su marcha a Argentina tras clasificarse para la Champions y en Brasil podría repetir la jugada.