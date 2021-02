La cantera sigue entrando en los planes del Betis 21/22.

Es uno de los mensajes que más repite Antonio Cordón, director deportivo del Betis, desde su llegada. "Es para presumir porque hay clubes que los quieren ya y en estos tiempos de pandemia, en los que no te queda más remedio que mirar a la cantera, ellos están respondiendo y son el futuro del club. Tenemos también a jugadores cedidos como Robert y Édgar. El Betis tiene que sobrevivir con buenos jugadores de la cantera y esperemos que con el paso de los meses y de los años sean muchos titulares en el primer equipo", manifestó en una reciente intervención en los medios oficiales del club, una política que continuará en la 21/22.

Hay que recordar que esta temporada se ganaron un sitio en el primer equipo los canteranos Aitor Ruibal y Paul, a los que se sumó Rodri, en la dinámica del primer equipo desde casi toda la temporada, a los que se ha sumado Yassin Fekir, que ha ocupado la plaza de Sanabria, traspasado al Torino FC, un número que podría incrementarse la próxima temporada.

Así, según ha podido Estadio Deportivo, hay dos jugadores más que están en el radar de Cordón, aunque no hay una decisión tomada al respecto de forma definitiva a día de hoy: Luis Martínez y Robert. Central y delantero están haciendo méritos en el Betis Deportivo y Las Palmas, respectivamente, y cuentan con opciones de ser jugadores del Betis a todos los efectos.

Luis Martínez, a sus 27 años, tiene su gran oportunidad. Fichado la pasada temporada en el mercado invernal para dotar de experiencia al filial, su impacto se dejó notar desde el primer minuto. Fijo para Ruano, es el kaiser de la zaga, clave tanto en el ascenso como en la buena temporada que está realizando el Betis Deportivo en su regreso a Segunda B.

Defensa contundente, disciplinado, de gran juego aéreo y de un carácter ganador y competitivo que traslada al vestuario, finaliza contrato esta temporada. Hubo interés de algún equipo de Segunda a última hora del mercado invernal, pero ni Betis ni jugador llegaron a planteárselo. El de Arnedo tiene opciones de dar el salto en la 21/22. Esta semana ha trabajado con el primer equipo (aunque al no ser sub 23 no puede alternar) y el club bético lo tiene entre sus opciones de poder promocionar.

En cuanto a Robert, el extremeño se está saliendo en Las Palmas. A sus 20 años, y en su primera experiencia lejos de Heliópolis, acumula cinco goles y dos asistencias en los veinte encuentros disputados. El Betis, como Luis Martínez, lo tiene entre sus planes para la próxima temporada. No hay oficialidad porque se está pendiente de los movimientos que habrá en la plantilla el próximo verano, pero sí entra en los planes.

Calidad, versatilidad y gol aúna el emeritense, que puede desenvolverse en cualquiera de las posiciones de vanguardia.





Tampoco se pierde de vista a Édgar



El polivalente jugador de Sant Joan Despí, al igual que Robert, está aprovechando su cesión en Segunda. Fijo en el Oviedo desde su llegada, suma un total de 21 encuentros (20 de Liga y uno de Copa), dos goles y una asistencia. Central y mediocentro, demarcación en la que se está moviendo en el cuadro carbayón, se trata de otro futbolista que podría tener en cuenta Cordón.