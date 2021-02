Koundé, la clave de su duelo con Haaland y la "exigencia" del Sevilla FC

El Borussia Dortmund pondrá a prueba este próximo miércoles la espectacular racha del Sevilla FC en la ida de los octavos de final de la Champions. Una cita en la que, sin duda, uno de los grandes duelos lo dirimirán el meta Bono, en un espectacular momento de forma, y Erling Haaland, autor de 23 tantos en 23 partidos en los que va de temporada. Sencillamente, bestial.

Pero para frenar al delantero noruego, Lopetegui no sólo cuenta con el cancerbero marroquí. Mucho tendrá que decir también este sentido Jules Koundé, que al igual que su compañero atraviesa por un momento dulce. Al respecto, el central francés ha sido cuestionado en una entrevista concedida a UEFA.com por la particular batalla que a buen seguro librará con el goleador del Dortmund. Pero aunque admite que el noruego es objeto de estudio por su parte, tampoco le obsesiona. "En realidad, no pensé mucho en ello porque no tenía ninguna preferencia, estaba como.'Vale, genial, ese es el equipo al que nos vamos a enfrentar, tenemos que prepararnos para ello'. Nos enfrentemos a quien nos enfrentemos, vamos a hacerlo lo mejor posible para pasar a la siguiente fase. Para empezar, nos centraremos en nuestro planteamiento como equipo, porque así es como afrontamos siempre nuestros partidos. Nuestro equipo técnico hará su trabajo y tratará de darnos toda la información posible para ayudarnos a enfocar ese partido lo mejor posible. Dicho esto, individualmente, me centraré un poco más en Haaland, pero tampoco demasiado porque el fútbol es un deporte de equipo y trataremos de llevar a cabo nuestro plan de juego lo mejor posible".

Por otro lado, Koundé también ha hablado del gran salto que ha experimentado en su carrera desde que aterrizó en el Sevilla FC hace un año y medio, considerando clave en su crecimiento la exigencia que sintió desde el primer día. "He aprendido mucho en muchas facetas de mi vida. Era la primera vez que estaba lejos de mi familia. Hay momentos más complicados que otros, obviamente. Pero también he crecido mucho como futbolista, porque la exigencia es mayor. Jugamos para ganar todos los partidos, para conquistar títulos. Las exigencias son diferentes, ya vengan del entrenador, del cuerpo técnico, de otros jugadores o de, obviamente, los aficionados", explicó.

"Aquí la gente es apasionada, tanto los trabajadores del club como la gente de fuera, así que la exigencia es alta. Esto es algo que me gusta mucho y por lo que vine aquí, porque necesitaba mayores exigencias. También sentí mucho apoyo del club, de mis compañeros de equipo, y especialmente de los aficionados. Es algo que realmente me motiva, que realmente nos motiva a todos, creo", añadió el ex del Girondins sobre esa ambición que se respira en Nervión y de la que se ha empapado plenamente, poniendo también el acento en el papel de una afición que lamentablemente no pueden sentir cerca ahora "Esa es también la razón por la que jugamos al fútbol. Jugamos para nosotros mismos, pero ante todo, jugamos para la gente que nos ve. Por eso también ha sido un poco más difícil en los últimos tiempos. Tenemos que encontrar otras fuentes de motivación además de los aficionados para esforzarnos y dar lo mejor de nosotros mismos".

Por otro lado, Koundé habló de sus primeros recuerdos de la Champions, una competición que ya le ilusionaba desde muy pequeño y de la que ahora disfruta en primera persona con el Sevilla FC: "Mi primer recuerdo es de cuando la competición se emitía en TF1. Era pequeño y no me dejaban ver todo el partido. Tenía que irme a la cama en el descanso. Esos son mis primeros recuerdos de la Champions League. Ya entonces era algo emocionante, algo que esperábamos casi toda la semana. A veces, intentaba convencerles para quedarme un poco más para la segunda parte. Así que esos son mis primeros recuerdos de la Champions League. Era algo emocionante, exclusivo. No todo el mundo tenía la suerte de vivirlo".