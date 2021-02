Luis Fernández, el Betis y su ofrecimiento más sorprendente

Cada vez que hablaba, como se dice vulgarmente, subía el pan. Rara era la ocasión que no sorprendía. Y lo sigue haciendo. Luis Fernández, extécnico del Betis y de otros muchos clubes, no se guardaba nada cuando daba su opinión por la radio. Con "Luis Attaque", durante trece años fue protagonista en RCM con uno de los programas deportivos con más seguidores en Francia. Y sus opiniones siguen llamando la atención.

Pero echa de menos el fútbol. Se ha sentido a gusto en los últimos años como director deportivo del centro de formación del PSG, pero le falta sentir la adrenalina, los nervios de los partidos cada fin de semana. En una entrevista en AS recuerda su breve paso por el Betis en la temporada 06/07 y la pena que le dio no haber podido triunfar en Andalucía, su tierra.

"Era volver cerca de casa€ Hubo problemas con el presidente (Lopera), pero guardo buen recuerdo. Me gustaría volver a entrenar al lado de casa", asegura el técnico nacido en Tarifa, a quien le recordaron que, cerca de 'casa', sólo está el Cádiz. "También está el Algeciras que está en Segunda B. Yo iría a Segunda B y andando desde Tarifa€ ¡Hombre que iría!", asegura el exentrenador del PSG, Athletic, Espanyol..., quien no duda en ofrecerse para cualquier club andaluz con aspiraciones.

"Un entrenador es un entrenador. No es de una categoría u otra. Los clubes son clubes al margen de que estén en Primera, Segunda, Segunda B€ Lo que quiero es llevar un grupo y cumplir con los objetivos que tenga. Tiene más valor ganar con un equipo de Segunda que con uno de Primera. Cuando subí al Cannes de Segunda a Primera estaba más contento que nunca. Más que cuando ganamos la Recopa -con el PSG-. Subir a un equipo es lo máximo. Si me llamara de España un equipo de Segunda para subir a Primera, allí iría. Mañana mismo. Antes tienes que ver el equipo, las aspiraciones, la ciudad, pero no me asusta. No me da miedo. Esas experiencias me gustan. Un entrenador tiene que ajustarse a lo que tiene. No bajas de categoría como técnico porque entrenes a un Segunda", advierte el gaditano.