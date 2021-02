"¿Idrissi? El tiempo de juego no está garantizado en ninguna parte"

Sin apenas oportunidades en el Sevilla FC, adonde llegó lastrado por una lesión y no pudo subirse al tren en marcha de Lopetegui, Oussama Idrissi optó por salir en las últimas horas del pasado mercado invernal rumbo al Ajax. Fue el propio extremo marroquí el que solicitó al club nervionense que le dejase marchar cedido, si bien desde el Pizjuán pusieron como condición que lo hiciera sin opción de compra, pues aún se confía en sus cualidades.

Sin embargo, los primeros pasos de Idrissi en el conjunto de Ámsterdam no están saliendo como esperaba. De hecho, aún no ha debutado, si bien el pasado sábado se quedó fuera de la convocatoria ante el Heracles Almelo por una gripe. Pero el hecho de que tenga que competir por un puesto con Dusan Tadic, indiscutible en los planes de Erik ten Hag, hace que muchos teman que el ex jugador del AZ Alkmaar pueda tener el Ajax el mismo rol secundario que tenía en el Sevilla FC.

Al respecto se ha referido su propio representante, quien admite que el campeón holandés ni mucho menos le aseguró la titularidad, lo que no fue obstáculo para convencer a Idrissi, pese a admitir también que no tenían la intención inicial de buscar una salida en enero.

"No pensamos que fuera necesario un préstamo. Un día y medio antes del final de la ventana de transferencia, el Ajax apareció y cambiaron las cosas. El tiempo de juego no está garantizado en ninguna parte, pero tiene perspectivas de jugar más minutos. El estilo le es familiar y puede coger el ritmo y jugar por títulos. Por tanto, la decisión se tomó rápidamente: Oussama quería ir al Ajax", ha asegurado el apoderado del extremo en declaraciones recogidas por 'Lions de L'Atlas', donde se recuerda también que el jugador sevillista tuvo ofertas del Fenerbahçe turco y del Zenit de San Petersburgo ruso, las cuales, sin embargo, no le hicieron cambiar de opinión, lo que sí consiguió el Ajax.

Este próximo jueves, en la ida de los treintaidosavos de final de la Europa League, ante el Lille en tierras francesas, le podría llegar su primera oportunidad para demostrar que no se ha equivocado.