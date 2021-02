El día que Dabbur recomendó al Sevilla fichar a Haaland, su suplente en el Salzburgo

Hoy en día no hay ni un solo aficionado al fútbol que no sepa quién es Erling Braut Haaland, la estrella del Borussia de Dortmund y principal amenaza del Sevilla FC para la eliminatoria de octavos de final de la Champions League que arranca este miércoles (21:00 h) en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, hasta agosto de 2019 era un auténtico desconocido para el gran público. Hace sólo un año y medio, el principal reto para el goleador noruego era hacer olvidar en Salzburgo al mejor delantero de la Liga austríaca: Munas Dabbur, que acababa de marcharse al cuadro nervionense por 15 millones de euros.



En sus cuatro primeros meses en el RB Salzburgo y con sólo 19 años, Haaland sumaba la friolera de 28 tantos -una media de uno cada 49 minutos- y siete asistencias en 22 partidos. Y no sólo se exhibía en la liga de Austria, sino también en la mismísima Champions League, torneo en el que se estrenó con un 'hat-trick' al Genk y en la que celebró ocho dianas en sus cinco primeros encuentros. Corría diciembre de 2019. En enero de 2020, media Europa se estaba peleando por él y en febrero ya era la estrella del Dortmund y firmaba un doblete ante el PSG en los octavos de final de la máxima competición continental de clubes.



Con los germanos, Haaland lleva 23 goles y cinco asistencias en 23 partidos disputados esta temporada con el Dortmund. Por competiciones, en la Bundesliga suma 15 dianas en 16 jornadas y es el máximo goleador de la presente edición de la Champions con seis goles en sólo cuatro citas. Neymar, Rashford y Morata también suman seis, pero todos ellos con muchos más minutos que el internacional noruego quien en un año y medio en el BvB ha celebrado la friolera de 39 tantos en sólo 41 choques.



Tal fue su explosión en Salzburgo que los mejores clubes de Europa no dudaron en seguir sus evoluciones y, pese a que su caché se disparó, el Sevilla FC no se quedó atrás. El interés lo destapaba en las Navidades de hace dos años el medio noruego VG, que desvelaba que emisarios nervionenses habían recabado informes que aconsejaban una ofensiva inmediata sobre Haaland, fichado del Molde en el mercado invernal de 2019 por cinco millones de euros. Se acababa de confirmar el traspaso a seis meses vista de Munas Dabbur al Sevilla FC, en un fichaje de Joaquín Caparrós y anterior al regreso de un Monchi que también seguía a ambos para la AS Roma.



Sí, porque hace 15 meses la estrella era el israelí. Tanto es así, que el Salzburgo fichó a Haaland para que tuviese seis meses de adaptación a la sombra del israelí para poder suplirle a partir de la 19/20. Por ello, sin saber aún que en enero de 2020 dejaría el Sevilla FC para fichar por el Hoffenheim alemán, Dabbur era preguntado por el interés nervionense en el ariete nórdico y no dudaba lo más mínimo en recomendar su fichaje.



"Apenas jugó en los primeros seis meses, pero todos podíamos ver su calidad en los entrenamientos. Es un futbolista fantástico y un gran tipo. Estoy al cien por cien seguro de que pronto será uno de los mejores jugadores del mundo", asegura a SPOX el entonces delantero del Sevilla FC, quien admitía que "siempre" supo que Haaland era "un futbolista especial" e insistía en que tardaría muy poco en dar el salto a un club 'top' de Europa.





¡Qué bonita imagen de Munas Dabbur y Erling Haaland retirándose juntos al vestuario! Por increíble que parezca, ¡SÓLO HACE AÑO Y MEDIO! el '9' del Borussia Dortmund era suplente del exsevillista (ahora en el Hoffenheim) en el RB Salzburgo pic.twitter.com/BUuQbesAkO — Alberto Rubio (@arubio_marca) February 13, 2021

en Salzburgo, mantuvieron la relación en la distancia y aterrizaron en Alemania de manera simultánea. Precisamente, el pasado fin de semana se enfrentaron en elde la Bundesliga, que acabó con. Curiosamente, abandonaron juntos el terreno de juego al ser sustituidos en la segunda parte y se marcharon conversando entre risas y unaunos con otros semana tras semana. Conversamos mucho. Él es, simplemente, un gran tipo y", afirmaba en diciembre de 2019 el israelí. En el Sevilla confían en que Dabbur no le haya dado muchasde cómo funciona el librillo de Julenel delantero del Hoffenheim?