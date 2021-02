Luis Alberto sueña con retirarse en LaLiga... pero no en el Sevilla FC

Blindado por la Lazio con un jugoso contrato que se extiende hasta 2025, el sueño del Sevilla FC de repatriar a Luis Alberto se quedó en una tentación imposible de llevar a cabo. El que fuese canterano nervionense nunca ha escondido sus colores blanquirrojos y han sido muchos los guiños lanzados al equipo en el que se formó como futbolista. Pero a día de hoy, a sus 28 años, el futbolista de San José del Valle se siente importante en el conjunto italiano y, con un valor de mercado de 50 millones de euros, ya dejó claro hace un año lo inviable de ese soñado regreso a Nervión.

Al internacional español le queda cuerda para rato. Pero pensando en una lejana retirada, sorprende de algún modo que no se haya acordado de 'su' Sevilla FC y sí del equipo de su tierra, cuya camiseta nunca vistió: "¿Dónde me gustaría terminar mi carrera? Seguramente, mi sueño es jugar en el Cádiz ".

De ese modo se ha expresado el vallense en una transmisión en vivo en la plataforma Stereo junto a su esposa Patricia, donde respondió de forma distendida a las preguntas de los aficionados, algunas envenenadas e intentando ahondar en sus raíces sevillistas: "¿Peor un hijo del Betis o de la Roma? Que sea del que él quiera, pero seguramente será del Sevilla FC o del Cádiz, sus abuelos le regalaron un abono desde pequeño para ir a ver los partidos al Sánchez Pizjuan".

Por otro lado, el ex sevillista se refirió a las críticas que, como todos, debe soportar algunas veces a través de las redes sociales: "Cuando son constructivas, lo escucho y me callo, cuando son malas, los bloqueo directamente. Me parece una cobardía escribir críticas desde detrás de la pantalla ".

Autor de seis goles en lo que va de temporada, Luis Alberto también fue cuestionado por su mejor tanto. "El que hice en el derbi (hace sólo unas semanas). El más importante fue ante el Nápoles y el que más me gusta estilísticamente fue el de Sassuolo", explicó, al tiempo que destacó el papel de dos grandes pilares en su carrera: "Mi madre en las categorías inferiores, pero sin mi esposa no sé a dónde habría llegado. Me dio mucha estabilidad, evitó perderme en cosas que no eran de fútbol, ??me ayudó mucho. Creo que ella es mi pilar".