Castro abre las puertas a Bryan Gil y se las cierra a Koundé

Además de atravesar "el mejor momento de su historia", el Sevilla tiene encima de la mesa varios nombres propios a los que también se ha referido el presidente José Castro en su entrevista en Radio Marca, empezando por el capitán Jesús Navas, con el que además de la profesional, le une una gran relación personal. De ahí que el mandatario sevillista se muestre convencido de llegar a un acuerdo para la renovación del palaciego, que acaba contrato el próximo verano. "Con Jesús no había ningún problema antes y no lo habrá ahora. Seguro que antes de que acabe la temporada llegaremos a un acuerdo, va a estar con nosotros muchos años proque todavía es un chaval a pesar de los años, Jesús es un baluarte de este equipo".

Igual de tajante se montró con Bryan Gil. El joven canterano sevillista está firmando una gran temporada en el Eibar que, como no podía ser de otra forma, está despertando el interés de muchos equipos. Sin embargo, Castro ve al Barbateño triunfando en el Sevilla a partir de la próxima temporada. Del mismo modo, el presidente no ha escondido su temor por los constantes elogios que está recibiendo el jugador y que podrían descentrarlo. "Los jugadores van creciendo en lo deportivo y en experiencia, pero son jóvenes y todavía les puede afectar estos comentarios, es bueno que hablen bien de él, pero va a ser un jugador importante en el Sevilla FC y todo esto que le está ocurriendo es grande para nosotros. Tiene contrato con el Sevilla, una cláusula alta, aunque no quiero hablar de su cláusula porque quiero que triunfe con nosotros, no pienso en esto, sino en que vuelva y que haga un gran trabajo con nosotros".

Por último, Castro se refirió a Koundé y los cantos de sirenas que llegan desde la capital de España, entre otros muchos sitios, y que le vinculan al Real Madrid y le colocan en la lista de posibles candidatos a sustituir al central camero Sergio Ramos. "Koundé es un gran jugador, ya tuvimos grandes ofertas por él el pasado verano y decidimos no venderlo", recordaba. En este sentido, Castro negó también que en las conversaciones para el fichaje de Óscar Rodríguez, el Real Madrid pusiera como condición tener una opción preferencial sobre el central parisino, algo que Castro calificó de "milonga". "Con todo mi respeto, todo eso es una absoluta milonga. Yo no sé nada de eso", ha zanjado.