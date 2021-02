La mujer de Bravo sale al paso de los rumores: "¿Betis? ¿Colo-Colo? Claudio jugará donde quiera"

El guardameta del Betis Claudio Bravo trabaja para decantar de su lado el igualado debate de la portería verdiblanca y, al mismo tiempo, está muy pendiente de Colo-Colo, club en el que se formó, jugó y del que es hincha. Sufre por el duro momento que atraviesa el equipo más popular de Chile, que se juega evitar su primer descenso a Segunda. Por este motivo, ha colgado en sus redes sociales un pasional vídeo en el que arenga y anima ante el decisivo choque de hoy ante Universidad de Concepción.





Por nuestra gente que ha desbordado los caminos, por quienes su única alegria es #ColoColo. No abandonen a nuestro pueblo, hagan el máximo esfuerzo. Vamos muchachos estamos con ustedes ???? siempre positivos, hasta el último segundo.

En la adversidad somos grandes

Vamos @ColoColo pic.twitter.com/3zvRLpbAT2 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) February 17, 2021

Ya hace unas semanas, mostraba su apoyo a Colo-Colo y abría la puerta a un posible regreso, lo que desató toda la maquinaria en los medios de su país , que anunciaban que la entidad andina trabaja para convencerle de que regrese a casa.. Yo me considero muy profesional en lo que hago, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y creo que la circunstancia y. Si me toca estar en Colo-Colo,de volver, de echar una mano, de hacer lo que me toca tanto como lo he hecho en elo en el", aseguró el meta verdiblanco en declaraciones a ESPN., esposa del actual portero del Betis y madre de cuatro hijo del internacional con la 'Roja', ha reaccionado a esta. El pasado domingo compartió una romántica fotografía de ambos para celebrar el día de San Valentín y replicó a las respuestas recibidas., le decía un seguidor. Le contestó de inmediato en una palabras que recogen números medios del país suramericano:Colo-Colo, por primera vez en sus, que cumplirá este 19 de abril,en la Primera División del fútbol chileno con un partido este miércoles frente a la Universidad de Concepción. Reconocido como uno de los clubes más grandes del continente, eljugará quizás el segundo partido más importante de su historia tras la final de laque acabó ganándole al Olimpia de Paraguay.Serán 90 minutos dramáticos para el Colo-Colo tras la peor campaña futbolística que se le recuerde en un campeonato nacional, ante un rival que llega descansado y con la determinación de mantenerse en Primera. El triunfador del choque permanecerá en la máxima categoría del fútbol chileno mientras que el perdedor se transformará en el tercer descendido del campeonato, trasSi bien en algún punto del desarrollo del torneo parecía que los 'albos' salían del fondo,y el Colo-Colode asegurar la categoría tras empatar el pasado domingo con elen un partido donde tuvieron mayoría numérica durante muchos minutos.y el país está pendiente: según datos de la encuesta Adimark de 2018, un 43 por ciento de la población chilena se declaró aficionado al 'cacique', una cifra que duplicó en ese entonces a los hinchas del, el segundo club más popular del país.

Un sector ultra de la hinchada del Colo-Colo exhibió pancartas con amenazas a los jugadores en las afueras del Estadio Monumental en Santiago de Chile, en la previa del partido en el que el conjunto "cacique" se jugará la permanencia en la Primera División. La policía chilena, a raíz de estos hechos, distribuyó vehículos blindados en las cercanías del hotel donde se concentra el histórico club andino y cortó el tránsito en zonas aledañas.

"Ganan o los matamos", se lee en una de las pancartas desplegadas por un grupo de hinchas en las rejas exteriores del recinto deportivo donde juega el Colo-Colo. Además, en Talca, la ciudad donde se disputará el partido de permanencia, un grupo de desconocidos lanzó panfletos desde un auto frente al hotel donde se aloja el cuadro sureño, haciendo referencias a la barra brava del club albo, la 'Garra Blanca', con el mensaje: "De Talca no salen vivos, penquistas".