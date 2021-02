El delantero con un cajón de informes positivos en Nervión

Vaya por delante que esto no es una noticia. De ahí que esté elaborada en mi sección particular, en la que lleva mi nombre. Tampoco es una opinión, al menos mía. Aunque es cierto que en estas líneas, junto a información, mucha información, también se esconde la opinión de voces autorizadas alrededor de la dirección deportiva sevillista. Fuentes a la que un servidor se ha dirigido en su deseo de acabar dándole nombre a ese delantero al que Monchi le ha echado la red para la 21/22 como agente libre.

Probablemente, Santos Borré no vendrá al Sevilla FC el próximo verano. De hecho, podría asegurar (pues lo sé) que hasta la fecha no ha habido ningún movimiento al respecto. Probablemente tampoco lo acabe habiendo y que Borré no sea un delantero en la mente de Monchi para un futuro cercano.

En esa lista de posibles candidatos, por edad, perfil, situación contractual... se me encendió la bombilla y caí en la idea del delantero colombiano, de 25 años, internacional absoluto y con un valor de mercado de 15 millones de euros que, además, conoce Europa y LaLiga, amén de estar jugando un papel muy destacado ahora con la elástica de River. ¿Por qué no podría ser Santos Borré ese delantero?

Por su mente, lógicamente, pasa el volver a Europa, donde ya defendió la elástica del Villarreal a lo largo de 30 partidos, aunque sin brillar en exceso; todo sea dicho: cuatro goles y dos asistencias. En definitiva, una oportunidad de mercado con la que poder apuntalar la delantera con un chico joven, con proyección en la élite aún, aunque no como ese primer espada que solicitaría el Sevilla FC en el supuesto de que se acabara marchando un delantero como En-Nesyri, con ofertas de la Premier y quien está viendo portería con soltura.

Pese a las dudas, allá que me lancé a investigar. Tras varias llamadas y alguna que otra puerta a la que llamar en su entorno descubrí rápidamente que no cumplía con el perfil exigido, al no cuadrar con la condición de agente libre. Es cierto que Santos Borré acaba contrato con River Plate, donde se encuentra cedido por el Atlético de Madrid, pero eso no quiere decir que quede libre. De hecho, tiene tres años más firmado como colchonero, siendo el conjunto rojiblanco propietario del 50% de sus derechos económicos. El otro 50% es de un River interesado en seguir contando con sus servicios y que ahora tiene que llegar a un acuerdo para ello con el Atlético. Lo pactado por escrito en su día es que los argentinos se hagan con otro 25% a cambio de varios millones de euros. Es decir, su hipotético fichaje por el Sevilla FC no sería precisamente libre.

Más interesante, en cambio, me resultaron otras cuestiones que pude conocer durante esta ronda de llamadas, como que son varios los clubes europeos que sí se han interesado por él en las últimas fechas (el Sevilla FC no es uno de ello) o cómo la dirección deportiva blanquirroja lo viene siguiendo desde años atrás. Cuando empezó a despuntar en el Deportivo Cali y en las categorías inferiores de su país, acabando haciéndose el Atlético de Madrid con sus servicios.

De hecho, podría asegurarse que son muchos los informes positivos que el Sevilla FC guarda en su base de datos al respecto. Varios, muchos, han sido los scouts sevillistas que a lo largo de los años han dido el visto bueno al hipotético fichaje del cafetero por el Sevilla FC. Desde Ruda hasta Ramón Vázquez, pasando por un Miguel Ángel Gómez que era jefe de scouts. Es decir, un cajón lleno de informes positivos... Tantos, que incluso llevó a los de Nervión en su momento a ponerse en contacto con sus representantes para conocer la situación del chico. Finalmente, como todo el mundo sabe, nunca acabó dando el paso.

Este verano, salvo sorpresa mayúscula, tampoco lo harán. Eso, sin embargo, no implica que Santos Borré no resulte un delantero interesante en el Sánchez-Pizjuán. Es cierto que nadie en el club lo ve hoy día como un refuerzo de garantías para llevar el peso de la delantera, pero sí como un tercer delantero, sin presión, y con opciones de seguir creciendo y revalorizarse. En cualquier caso, esa vía también se antoja complicada, pues la inversión que requeriría no iría de la mano de ese papel. En fin... Santos Borre, el delantero con un cajón repleto de informes positivos en Nervión.